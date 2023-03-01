ساديو ماني يكشف رأي رونالدو في انتقاله إلى بايرن ميونخ

كشف الدولي السنغالي ساديو ماني جناح بايرن ميونخ أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أخبره بأن مغادرة ليفربول إلى النادي البافاري، الصيف الماضي، كانت "خطوة رائعة".

ورحل النجم السنغالي، البالغ من العمر 30 عامًا، من أنفيلد بعد 6 سنوات، في العام 2022، بعد أن ساعد النادي على الفوز بالدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وكأس السوبر، وكأس العالم للأندية.

وانضم ماني إلى بايرن ميونخ بطل ألمانيا في صفقة انتقال قيمتها 35 مليون جنيه إسترليني، والتي وصفها رونالدو نجم مانشستر يونايتد السابق بأنها "خطوة رائعة" عندما التقى اللاعبان في مايوركا قبل بدء الموسم الحالي.

وفي حديثه إلى صحيفة "بيلد" الألمانية قال ماني: "هذا يقول كل شيء عن الدوري الألماني، ويؤكد ما قلته بالفعل: "أعتقد أنك تقلل من شأن الدوري الألماني هنا، والعروض الأخيرة في دوري الأبطال تثبت ذلك".