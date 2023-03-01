ساديو ماني يكشف رأي رونالدو في انتقاله إلى بايرن ميونخ
كشف الدولي السنغالي ساديو ماني جناح بايرن ميونخ أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أخبره بأن مغادرة ليفربول إلى النادي البافاري، الصيف الماضي، كانت "خطوة رائعة".
ورحل النجم السنغالي، البالغ من العمر 30 عامًا، من أنفيلد بعد 6 سنوات، في العام 2022، بعد أن ساعد النادي على الفوز بالدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وكأس السوبر، وكأس العالم للأندية.
وانضم ماني إلى بايرن ميونخ بطل ألمانيا في صفقة انتقال قيمتها 35 مليون جنيه إسترليني، والتي وصفها رونالدو نجم مانشستر يونايتد السابق بأنها "خطوة رائعة" عندما التقى اللاعبان في مايوركا قبل بدء الموسم الحالي.
وفي حديثه إلى صحيفة "بيلد" الألمانية قال ماني: "هذا يقول كل شيء عن الدوري الألماني، ويؤكد ما قلته بالفعل: "أعتقد أنك تقلل من شأن الدوري الألماني هنا، والعروض الأخيرة في دوري الأبطال تثبت ذلك".
وأضاف الدولي السنغالي الذي غاب عن مونديال قطر 2022 بسبب الإصابة: "التقيت كريستيانو رونالدو في مايوركا قبل هذا الموسم بعد اكتمال انتقالي، وهنأني وقال لي: "ناد عظيم، هذه خطوة رائعة بالنسبة لك".
وبدا تأثير رحيل ماني عن ليفربول واضحًا، حيث يعاني النادي الإنجليزي في الموسم الحالي وتراجع ترتيبه في الدوري الإنجليزي الممتاز وعلى وشك وداع دوري أبطال أوروبا بعد هزيمته على أرضه 5-2 أمام ريال مدريد في ذهاب دور الـ16.
وبدأ ماني جيدًا في بايرن ميونخ، حيث سجل 11 هدفًا في 24 مباراة، حيث عاد للملاعب في الفوز 3/0 على يونيون برلين يوم الأحد الماضي.
وأحرز بايرن ميونخ 3 أهداف في شوط أول رائع ليفوز 3/0 على يونيون برلين ويعزز مكانته كمرشح للاحتفاظ بلقب البوندسليغا عندما ألحق بضيفه أول خسارة في البطولة في 2023.
وتعافى بايرن ميونخ من خسارته أمام بروسيا مونشنغلادباخ، الأسبوع الماضي، وقدم أداءً رائعًا في الشوط الأول ليرفع رصيده إلى 46 نقطة متفوقًا بفارق الأهداف على بروسيا دورتموند وبثلاث نقاط على يونيون ثالث الترتيب.
وغاب ماني عن نهائيات كأس العالم، في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول الماضي.
وفي غضون ذلك، انتقل رونالدو إلى النصر السعودي، حيث غادر الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات والكرة الذهبية مانشستر يونايتد قبل كأس العالم بعد فسخ عقده لينضم للعالمي، حيث سجل 8 أهداف في 5 مباريات.
كما حصل قائد منتخب البرتغال على لقب أفضل لاعب في الدوري السعودي لشهر فبراير/شباط الماضي.