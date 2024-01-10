تقرير: الهلال يفعّل بند تمديد عقد علي البليهي لمدة عام إضافي

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المنتظر أن تعلن إدارة الهلال تجديد عقد المدافع الدولي بعد عودته من المشاركة الدولية مع المنتخب السعودي في كأس آسيا.

وقدَّم اللاعب نفسه بشكل قوي في صفوف الهلال، خاصة في العام الأخير، إذ حجز مقعدًا أساسيًا في تشكيلة جورجي جيسوس، وكذلك تشكيلة منتخب بلاده.

وشارك البليهي مع الهلال منذ انضمامه إليه في 2017، قادما من الفتح، في 191 مباراة، سجل خلالها 17 هدفا وصنع هدفا واحدا.

وفي الموسم الجاري بالدوري السعودي للمحترفين ظهر البليهي في 17 مباراة، سجل خلالها هدفا واحدا.