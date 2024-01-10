تقرير: الهلال يفعّل بند تمديد عقد علي البليهي لمدة عام إضافي
كشفت تقارير صحفية عن اتخاذ إدارة نادي الهلال السعودي قرارا نهائيا بشأن تجديد عقد المدافع علي البليهي، نجم الفريق، خلال الفترة المقبلة.
وكان من المقرر أن ينتهي عقد علي البليهي الموسم الجاري، لكنه يشتمل على فقرة أفضلية التمديد لموسم آخر.
وقالت صحيفة "الرياضية" في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن إدارة الهلال اتفقت مع البليهي على تمديد العقد بمزايا العام الأول، والمقابل المالي نفسه.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المنتظر أن تعلن إدارة الهلال تجديد عقد المدافع الدولي بعد عودته من المشاركة الدولية مع المنتخب السعودي في كأس آسيا.
وقدَّم اللاعب نفسه بشكل قوي في صفوف الهلال، خاصة في العام الأخير، إذ حجز مقعدًا أساسيًا في تشكيلة جورجي جيسوس، وكذلك تشكيلة منتخب بلاده.
وشارك البليهي مع الهلال منذ انضمامه إليه في 2017، قادما من الفتح، في 191 مباراة، سجل خلالها 17 هدفا وصنع هدفا واحدا.
وفي الموسم الجاري بالدوري السعودي للمحترفين ظهر البليهي في 17 مباراة، سجل خلالها هدفا واحدا.