زمن العبودية انتهى.. رد ناري من وكيل نجم الهلال حول انتقاله إلى الشباب

أطلق بابلو ميراندا، وكيل اللاعب البرازيلي، رينان لودي، نجم نادي الهلال، تصريحات مثيرة، بشأن مصير موكله مع الفريق السعودي.

وكان اللاعب البرازيلي انضم إلى صفوف الفريق الأول لنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية من عام 2024، قادما من نادي مارسيليا الفرنسي.

ولعب رينان لودي 42 مباراة مع الهلال الموسم الماضي في جميع البطولات، سجل خلالها 4 أهداف، وصنع 10 أهداف أخرى.

تصريحات قوية من وكيل اللاعب

نفى وكيل لودي أي علمٍ له بأي مفاوضات، في ردّ قوي على الأنباء المتداولة حول احتمالية انتقال لودي إلى الشباب.

وكانت دارة نادي الشباب، قدمت طلبا رسميا إلى الهلال لضم كل من ليوناردو ورينان لودي، وقد وافقت إدارة "الزعيم" على عرض لودي ورفضت عرض ليوناردو.

قال الوكيل ميراندا ليوضح حقيقة الموقف، لصحيفة "الرياضية": "الشباب لم يتواصل معنا بشأن لودي، والأمر نفسه ينطبق على نادي الهلال. اللاعب لن ينتقل إلى أي نادٍ إلا بموافقتنا الكاملة".

وأضاف: "إذا كانت هناك أي محادثات تجري بين الناديين، فمن المفترض إبلاغ اللاعب نفسه بها".

وواصل: "أعتقد جازما أن زمن العبودية قد ولى وانتهى".

ولم يكتفِ ميراندا بذلك، بل أكد على رغبة لودي الصادقة في الاستمرار مع الهلال حتى نهاية عقده، كاشفا أن التواصل الوحيد الذي تمّ من جانب النادي جاء عبر المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، الذي أبلغهم بأن اللاعب سيكون ضمن قائمة فريق النخبة المشاركة في دوري أبطال آسيا فقط.