ياسين بونو يحقق حلم طفل فلسطيني مبتور القدم (فيديو)

ومع انتشار الفيديو استجاب حارس إشبيلية السابق للطفل.

وتحدث بونو من داخل معسكر منتخب بلاده مع الطفل ووعده بمقابلته في أقرب وقت ممكن.

وأبدى الطفل الفلسطيني سعادته بالتحدث مع بونو كما بكى فرحا بنهاية الفيديو.

المغرب وتنزانيا

ويستعد بونو رفقة منتخب المغرب لمباراة تنزانيا، حيث يطمح أسود الأطلسي لتحقيق بداية قوية أمام مضيفه منتخب تنزانيا اليوم الثلاثاء بدار السلام في الجولة الثانية من التصفيات الافريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وتدرب المنتخب المغربي الذي كان أول منتخب افريقي وعربي يبلغ قبل نهائي كأس العالم في نسخة قطر 2022 مساء أمس الاثنين في الاستاد الذي ستقام عليه المباراة.