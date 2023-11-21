ياسين بونو يحقق حلم طفل فلسطيني مبتور القدم (فيديو)
حقق ياسين بونو، حارس مرمى منتخب المغرب ونادي الهلال السعودي، حلم الطفل الفلسطيني عاصف أبو مهادي.
ونشر الصحفي الفلسطيني هاني أبورزق فيديو للطفل الفلسطيني مبتور القدم قال خلاله أنه يحلم بمشاهدة ياسين بونو.
ومع انتشار الفيديو استجاب حارس إشبيلية السابق للطفل.
وتحدث بونو من داخل معسكر منتخب بلاده مع الطفل ووعده بمقابلته في أقرب وقت ممكن.
وأبدى الطفل الفلسطيني سعادته بالتحدث مع بونو كما بكى فرحا بنهاية الفيديو.
المغرب وتنزانيا
ويستعد بونو رفقة منتخب المغرب لمباراة تنزانيا، حيث يطمح أسود الأطلسي لتحقيق بداية قوية أمام مضيفه منتخب تنزانيا اليوم الثلاثاء بدار السلام في الجولة الثانية من التصفيات الافريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.
وتدرب المنتخب المغربي الذي كان أول منتخب افريقي وعربي يبلغ قبل نهائي كأس العالم في نسخة قطر 2022 مساء أمس الاثنين في الاستاد الذي ستقام عليه المباراة.
ولم يشارك منتخب المغرب في الجولة الأولى من التصفيات بسبب انسحاب منتخب إريتريا بينما فازت تنزانيا 1-صفر أمام النيجر بمراكش الأحد الماضي فيما انتصرت زامبيا 4-2 أمام الكونغو.
وزادت صعوبة المجموعة الخامسة في ظل تقلص عدد المباريات إلى ثماني عوضا عن عشر كباقي المجموعات ما يقلص فرصة ثاني المجموعة في المنافسة على أفضل مركز ثاني لخوض الملحق.
ويخوض منتخب المغرب مباراة الثلاثاء وهو يملك تفوقا في المواجهات المباشرة مع منافسه بواقع ثلاثة انتصارات مقابل فوز وحيد لمنتخب تنزانيا.