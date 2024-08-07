تفصلنا أيام قليلة عن بداية الموسم السعودي على نحو رسمي، والذي ينطلق بمباريات كأس السوبر، ويتنافس فيه الهلال والنصر والأهلي والتعاون.

ستكون مواجهات السوبر غاية في القوة، نظرًا للوضع الحالي لأندية الدوري السعودي، التي تحاول بكل ما لديها أن توقف سلاسل الانتصارات والبطولات للهلال، لكن في الوقت ذاته فـ"الزعيم" لن يدخل تلك المسابقة وهو واهن أو ضعيف، على النقيض سيحاول أن يستمر في إنجازاته الكبيرة.

لكن بعيدًا عن دوافع كل فريق في تلك المسابقة، هناك ظروف استثنائية يمر بها الهلال والنصر والأهلي معاً، وتتشارك فيها قبل بداية الموسم، نستعرضها في التقرير التالي:

استقرار المدربين

كان القرار في صفوف الهلال بتمديد تعاقد جورجي جيسوس طبيعياً ومنطقيا للغاية في ظل كل ما حققه المدرب خلال الموسم الماضي؛ إذ لم يخسر سوى دوري أبطال آسيا في نصف النهائي.

وظهرت الجرأة في صفوف النصر والأهلي بالحفاظ على الثنائي لويس كاسترو وماتياس يايسله في الموسم الجديد، على الرغم من خروجهما بشكل صفري دون بطولات في الموسم الماضي.

يشترك الثلاثي في فكرة الحفاظ على المدير الفني في الموسم الجديد، ورفض التغيير لمجرد التغيير، في ظل وجود إشارات إيجابية في الأداء قدمها كل مدرب في الموسم الماضي.

قلة الصفقات

نادرًا ما يدخل الثلاثي النصر والأهلي الهلال لأي موسم دون القيام بعدة صفقات في كل مركز من أجل دعم الفريق في المشوار الطويل للمنافسة على البطولات.

يختلف الوضع جملة وتفصيلًا هذا الموسم، حيث لم يقدم الأهلي على أي صفقة حتى تلك اللحظة، ولا يوجد اسم واضح يفاوضه النادي من أجل ضمه في الأيام المقبلة.

وقام النصر بصفقة واحدة حتى الآن باستقدام بينتو كحارس مرمى جديد، أما الهلال فلم يحسم أي شيء، على الرغم من ربطه بعدة أسماء مثل رافينيا وفيتور روكي والظهير البرازيلي الشاب ريكيلمي.

غياب الضجة عن سوق الانتقالات

بعيدًا عن الصفقات التي تمت والتي لم تتم، اعتدنا في وجود أندية مثل الهلال والنصر والأهلي أن نسمع عن صفقات كبيرة قادمة، حتى قبل الثورة الأخيرة في ضم نجوم عالميين.

زاد الأمر مع ظهور الأسماء العالمية في الدوري السعودي، وارتبط الهلال بميسي والأهلي والنصر بأسماء عالمية أخرى، لكن هذا يختفي بشكل واضح في السوق الجارية.

أبرز نجم ظهر اسمه في أخبار الانتقالات بالنسبة للثلاثي هو البرازيلي رافينيا، الذي يبغضه جزء لا بأس به من جماهير برشلونة، ولا يعتبرونه لاعب صف أول.

نتائج عكسية للموسم الماضي

ظهرت خلال فترة الإعداد للثلاثي الأهلي والهلال والنصر عدة علامات فيها تضاد مع النتائج التي حققها كل فريق في الموسم الماضي.

فمثلًا الهلال الذي لم يتعرض لأي هزيمة في الموسم الماضي على المستوى المحلي ولديه رقم قياسي عالمي، خسر في أول اختبار حقيقي له هذا الصيف أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

وخسر أيضًا النصر عددا كبيرا من المباريات ولم يحقق الفوز سوى في ودية واحدة فقط من أصل حوالي سبع وديات خاضها، بعد أن كان وصيف الهلال في الموسم الماضي جامعًا 82 نقطة، ومحققًا 26 انتصارا في الدوري.

وجاء الأهلي على النقيض تمامًا منهما، فلم تخسر كتيبة زملاء رياض محرز أي مباراة، وتعادلت في لقاء وحيد، على الرغم من أن الفريق نفسه خسر سبع مباريات، وتعادل في ثمان.