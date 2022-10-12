رسميًا: أبوظبي تستضيف كأس السوبر الأرجنتيني في يناير 2023

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاق مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم يقضي بإقامة كأس السوبر الأرجنتيني في أبو ظبي في يناير/ كانون الثاني المقبل.

ويقام كأس السوبر، بين بطل دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني لكرة القدم وبطل الكأس، خارج الأرجنتين للمرة الأولى ضمن اتفاق يمتد لأربع سنوات.

وقال كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني للعبة: "إن الشراكة ستعطي قدرًا أكبر من الظهور العالمي، وتخلق فرصًا تجارية جديدة للأندية والرابطة الأرجنتينية".

وأصبح الشرق الأوسط مكانًا جاذبًا لمباريات كأس السوبر بصفة عامة، إذ أقيم كأس السوبر الإسباني في العاصمة السعودية الرياض في يناير/ كانون الثاني.

وقال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي إن المدينة ستستضيف "واحدة من أهم المباريات في العالم".