قرار رسمي.. مانشستر يونايتد يمنع طباعة اسم كريستيانو رونالدو (صورة)

فوجئت جماهير مانشستر يونايتد بقيود غير متوقعة عند محاولتهم شراء القميص الجديد للفريق، بعدما تبيّن أنه لا يُسمح لهم بطباعة أسماء ثلاثة من أبرز أساطير النادي على قمصان الموسم الجديد 2025-2026.

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ويستعد مانشستر يونايتد حاليًا لبدء جولته التحضيرية في الولايات المتحدة، إذ يواجه كلًا من وست هام وبورنموث وإيفرتون، وسط ترقب جماهيري للظهور الأول للصفقات الجديدة، وأبرزها الجناح الكاميروني برايان مبيومو الذي انضم أخيرًا من برينتفورد مقابل 71 مليون جنيه إسترليني، في صفقة أثارت جدلًا داخل النادي.

القمصان الجديدة التي كشفت عنها الشركة المصنعة هذا الأسبوع باتت متاحة للشراء من المتجر الرسمي، لكن أحد المشجعين كشف عبر حسابه في منصة "إكس" أنه مُنع من طباعة اسم الأسطورة إريك كانتونا على القميص الذي اشتراه لابنه، وهو ما أثار تساؤلات عديدة بين المشجعين.

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كانتونا وبيكهام ورونالدو خارج الخيارات

وفقًا لما نُشر داخل متجر النادي، فإن طباعة أسماء إريك كانتونا وديفيد بيكهام وكريستيانو رونالدو أصبحت غير متاحة، بسبب ما وُصف بأنه "قيود على التراخيص".

وجاء في اللافتة داخل المتجر: "بسبب قيود ترخيص، لا يمكننا طباعة الأسماء الآتية: كانتونا، بيكهام، رونالدو".

ويمثل هذا القرار صدمة لجماهير النادي، خاصة أن اللاعبين الثلاثة يُعدون من رموز مانشستر يونايتد عبر تاريخه.

إريك كانتونا، الذي انضم من ليدز يونايتد عام 1992، أسهم في تتويج الفريق بأربعة ألقاب دوري.

أما ديفيد بيكهام، أحد أبرز خريجي أكاديمية النادي، فاز بستة ألقاب دوري وشارك في ثلاثية 1999 التاريخية.

وأخيرًا كريستيانو رونالدو، الذي لمع اسمه في أولد ترافورد قبل الانتقال إلى ريال مدريد، توج بثلاثة ألقاب دوري إنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

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غموض حول السبب وتكهنات جماهيرية

رغم وضوح العبارة الرسمية عن "القيود"، لم توضح إدارة النادي تفاصيل هذه التراخيص أو الجهات المالكة لها حاليًا، ما فتح الباب لتكهنات الجماهير بشأن وجود حقوق تجارية أو اتفاقيات منفصلة مع اللاعبين أنفسهم.