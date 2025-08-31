تخسروا ومعاكم زيزو؟.. تعليق ناري من عمرو أديب بعد خسارة الأهلي (فيديو)

علق الإعلامي عمرو أديب، على خسارة النادي الأهلي في المباراة التي جمعته مع نظيره بيراميدز، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري.

وفاز بيراميدز على الأهلي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، في مواجهة شهدت أداءً متراجعًا من الفريق الأحمر ترافق مع غضب جماهيري كبير.

وسجل المغربي وليد الكرتي الهدف الأول في الدقيقة الخامسة، وعزز التقدم بالهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة الـ68.

وبتلك النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، بينما جاء الأهلي في المركز الـ12 برصيد 5 نقاط.

وقال عمرو أديب عبر برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، ساخرًا: "قلبي يقطر دمًا، أحمد سيد (زيزو) ومحمد الشناوي واللعيبة طالعين زعلانين متضايقين معقولة يخسر الأهلي هكذا بالحكم الإسباني، ولاعبو بيراميدز سعداء سعادة الفيل وأظن مدرب الأهلي سيرحل"، بحسب تعبيره.

وأضاف: "ماذا حدث للنادي الأهلي، نادي البطولات اللي المفروض حصد الدوري السنة الماضية، نتائج هزيلة ضعيفة، وقلبي يقطر دمًا".

وتابع تعليقًا على صور جمهور الأهلي، قائلًا: "حرام هذا الشباب يذهب بيته زعلان، النادي العظيم النادي الجبار، معقول الألتراس الأهلاوي والشباب اللي زي الفل يروح زعلان، بالتأكيد سنرى مذبحة فيها دم بالأهلي بسبب الخسارة والتعثرات، بيراميدز فريق واقف على رجله وعظيم".