ليس رونالدو أو فيليكس.. جمهور النصر يطالب ماني بالتعلم من هذا اللاعب

أشاد مشجعو النصر السعودي على وسائل التواصل الاجتماعي بالفرنسي كينغسلي كومان، قائلين إنه يستحق جائزة أفضل لاعب في المباراة قبل كريستيانو رونالدو، وذلك بعد الفوز 5-1 على الرياض، في المباراة التي أقيم، مساء السبت، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ووجّه جواو فيليكس الكرة إلى الشباك ليمنح أصحاب الأرض التقدم المبكر في الدقيقة السادسة من اللقاء، وجاء الهدف بعد تمريرة حاسمة من كومان.

وفي الدقيقة 30 مرّر رونالدو كرة بينية إلى كومان، الذي سدد بقوة في الشباك مضاعفًا تقدم النصر. وبعد ثلاث دقائق فقط، مرّر فيليكس الكرة إلى كريستيانو رونالدو الذي سجل الهدف الثالث لينتهي الشوط الأول 3-0.

في الدقيقة 49، سجل فيليكس هدفه الثاني في المباراة، ليعزز تقدم "العالمي". وبعد دقيقتين فقط (49)، قلّص مامادو سيلا لاعب الرياض الفارق بعدما ارتقى برأسية أسكنها الشباك، لتصبح النتيجة 4-1.

إلا أن رونالدو في الدقيقة 76 توّج انتصار النصر بتسجيله من مسافة قريبة، لينتهي اللقاء بنتيجة 5-1.

وحافظ كومان على دقة تمريرات بلغت 84% (31/37) خلال المباراة، وقدم أربع تمريرات مفتاحية، وصنع ثلاث فرص محققة، وسجل ثلاث مساهمات تهديفية، ونجح في محاولتي المراوغة، بحسب ما رصدته منصة "سوفا سكور" المتخصصة في الإحصائيات.

وبينما قدّم كريستيانو رونالدو أداءً لافتاً، تساءل أحد المشجعين: "من هو رجل المباراة بالنسبة لك؟".

ورد أحد المتابعين: "كومان كان أفضل لاعب بالنسبة لي، فقد صنع الكثير من الفرص المحققة، ولم يسدد كرات غير ضرورية كما كان يفعل في المباريات السابقة، بل ركز على صناعة اللعب وظهر بشكل رائع. آمل أن يتمكن ساديو ماني من التعلم منه".

ويقدم السنغالي ساديو ماني أداء متباينا مع النصر منذ انضمامه للفريق قادما من بايرن ميونخ، فأحيانا ما ينفجر ويسجل، ولكن في مباريات أخرى تختفي فاعليته بشكل غريب؛ وهو ما جعل جمهور "العالمي" يطالب الإدارة في أكثر من مناسبة بضرورة رحيله.

وشهدت مباراة الأمس لقطة غريبة لماني بعدما أهدر هدفا محققا في ظل انفراده بالمرمى، لكنه فضل التسديد برعونة بدلا من تمرير الكرة لأحد زملائه، وهو ما أشغل غضب الجماهير في المدرجات.