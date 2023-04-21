سبورت: لاعبو برشلونة يؤيدون عودة ميسي

لكن تشافي سيكون لديه كل شيء جاهز فيما يتعلق بغرفة تغيير الملابس، إذا عاد ميسي بعد أن غادر النادي في 2021.

وأكدت "سبورت" أن تشافي بدأ التحقق من عودة ميسي ويتواصل مع النجم الأرجنتيني، كما أن خوان لابورتا رئيس برشلونة أراد عودة ميسي بعد أسابيع من تعيين تشافي مدربا للفريق.

ويبدو أن تشافي مقتنع بأن وصول ميسي سيتحقق، وكتبت "سبورت" أنه في إحدى المحادثات مع ميسي قال المدرب الشاب: "لم يتبق لديك سوى شيء واحد لتفعله في كرة القدم، اترك نادي حياتك جيدا".