الجزائر تكتفي بالتعادل مع جنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا للمحليين (فيديو)

سقط المنتخب الجزائري في فخ التعادل (1 ـ 1) أمام جنوب إفريقيا في ثاني مبارياته ضمن كأس أمم إفريقيا للمحليين (الشان)، التي جرت اليوم الجمعة لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.

وفرط المنتخب الجزائري في فرصة تحقيق الفوز الثاني له على التوالي في البطولة، وذلك بعد أن نجح منتخب جنوب إفريقيا في العودة من تأخره (1 ـ 0) وإدراك التعادل ردا على هدف إيهاب بلحوسيني لمحاربي الصحراء.

وضغط فريق المدرب مجيد بوقرة بشكل كبير على منافسه في الشوط الأول ليثمر ذلك هدفا أول عن طريق بلحوسيني، في الدقيقة الـ29 بعد تصويبة قوية من خارج مناطق الجزاء.

أخبار ذات علاقة الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد جنوب أفريقيا بأمم إفريقيا للمحليين

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، عادل منتخب جنوب إفريقيا النتيجة بهدف كوتوميلا لتنتهي الفترة الأولى على تعادل إيجابي.

وخلال الشوط الثاني، نزل لاعبو الجزائر بكل ثقلهم إلى الهجوم ولكن الفرص الكثيرة التي أتيحت لهم اصطدمت بدفاع صلب ويقظ لمنتخب البافانا بافانا الذي أنهى المباراة متعادلا (1 ـ 1) وحصل على أول نقطة في مستهل مشاركته في البطولة.

أخبار ذات علاقة 4 منتخبات عربية تتطلع للمنافسة في نسخة استثنائية لأمم إفريقيا للمحليين 2025

ورغم التعادل حافظ المنتخب الجزائري على صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط من مباراتين متقدما على منتخب غينيا الذي يملك 3 نقاط من مباراة واحدة ويواجه مساء اليوم الجمعة أوغندا صاحبة الأرض.

وتضم المجموعة الثالثة أيضا منتخب النيجر الذي خسر المباراة الأولى أمام غينيا (1 ـ0) ويحتل المركز الأخير مع أوغندا دون رصيد.