غوارديولا غاضبا: كل حركة من هالاند تُحتسب خطأ

أشاد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بقوة بطل الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تعادله 1/1 مع مضيفه برايتون رغم اعترافه ببعض الاحتفالات قبل 48 ساعة من المباراة.

ولأول مرة منذ فبراير شباط الماضي، خسر مانشستر سيتي نقاطا في الدوري بعدما سجل الشاب خوليو إنسيسو القادم من باراغواي هدفا مذهلا ليضع حدا لسلسلة انتصارات سيتي المتتالية في الدوري التي بلغت 12 انتصارا.

وألغى الحكم هدفا متأخرا لإيرلينغ هالاند، الذي صنع هدف زميله فيل فودن، مما تسبب في حصول مدربه غوارديولا، الذي يكره ببساطة فقد النقاط، على إنذار.