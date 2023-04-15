غوارديولا لا يستبعد حسم لقب الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف

وإذا فاز مانشستر سيتي على آرسنال وفاز بمباراته المؤجلة ضد برايتون، فسيكون الفريقان متساويين في النقاط مع احتمال أن يكون فارق الأهداف حاسمًا.

ويمتلك مانشستر سيتي حاليًا فارق أهداف زائد خمسة على آرسنال، لكن غوارديولا قال إن لاعبيه يعرفون مدى أهمية الاستمرار في التسجيل.

وقال المدرب الإسباني: "لم نتحدث عن ذلك، لكنني أعتقد أنهم يعرفون ذلك، الهدف الأول هو الفوز بالمباريات، ولكن عندما يكون الزخم جيدًا، تكون المسافة قصيرة جدًا، لذا سجل هدفًا، لم أتحدث معهم عن هذا الأمر، لكن ربما سأفعل يومًا ما، لكني أعتقد أنهم سيعرفون ذلك".

وأكد غوارديولا أن مصير اللقب في يد مانشستر سيتي، بعد أن خسر آرسنال نقطتين في تعادله 2/2 مع ليفربول، وكان هذا بمثابة دفعة قوية للسيتي.