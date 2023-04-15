غوارديولا لا يستبعد حسم لقب الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف
طلب بيب غوارديولا من لاعبي مانشستر سيتي الاستمرار في تسجيل الأهداف لأن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز قد يتم حسمه على أساس فارق الأهداف.
ونال مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز من جاره مانشستر يونايتد بفارق الأهداف في موسم 2011/2012، مع هدف الفوز المتأخر لسيرجيو أغويرو في الجولة الأخيرة.
وفي موسم 2011/2012 فاز مانشستر يونايتد 1/0 على مضيفه سندرلاند في الوقت الذي كان فيه مانشستر سيتي متأخرا 1/2 أمام ضيفه كوينز بارك رينجرز حتى الدقيقة 65 لكن إدين دجيكو سجل هدفا في الدقيقة 90+1 وسجل سيرجيو أغويرو هدفا في الدقيقة 90+4 ليفوز السيتي 3/2 وينال اللقب الأول منذ عام 1968.
وقد يكون هناك تكرار لهذا الموسم، حيث يتأخر مانشستر سيتي بـ6 نقاط عن آرسنال المتصدر مع وجود مباراة مؤجلة للاعبي غوارديولا.
وإذا فاز مانشستر سيتي على آرسنال وفاز بمباراته المؤجلة ضد برايتون، فسيكون الفريقان متساويين في النقاط مع احتمال أن يكون فارق الأهداف حاسمًا.
ويمتلك مانشستر سيتي حاليًا فارق أهداف زائد خمسة على آرسنال، لكن غوارديولا قال إن لاعبيه يعرفون مدى أهمية الاستمرار في التسجيل.
وقال المدرب الإسباني: "لم نتحدث عن ذلك، لكنني أعتقد أنهم يعرفون ذلك، الهدف الأول هو الفوز بالمباريات، ولكن عندما يكون الزخم جيدًا، تكون المسافة قصيرة جدًا، لذا سجل هدفًا، لم أتحدث معهم عن هذا الأمر، لكن ربما سأفعل يومًا ما، لكني أعتقد أنهم سيعرفون ذلك".
وأكد غوارديولا أن مصير اللقب في يد مانشستر سيتي، بعد أن خسر آرسنال نقطتين في تعادله 2/2 مع ليفربول، وكان هذا بمثابة دفعة قوية للسيتي.
وقال غوارديولا: "بالتأكيد، هذا أفضل، نحن نستمتع به بالتأكيد، أود أن أكون في موقع آرسنال الآن، لكنني سعيد لأني في المركز الذي نحن فيه".
وأتم بيب: "الجميع يعرف أننا إذا خسرنا، فإن الأمر ينتهي، الفوز أفضل طريقة للمنافسة".
وواصل: "الحقيقة هي أننا متأخرون بـ6 نقاط، لا أحد يستطيع أن يضمن أننا سنفوز بالمباراة المؤجلة ضد برايتون".