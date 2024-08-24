كشفت تقارير صحفية عن اقتراب نادي الهلال السعودي من التعاقد مع المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو، في الميركاتو الصيفي الحالي.

ولم يبرم الهلال أي صفقة مع انطلاق الموسم الجديد لدوري روشن، بينما اكتفى بالاستغناء عن نجمه البرازيلي ميشايل ديلغادو، من أجل العمل على قيد مواطنه نيمار داسيلفا في قائمة الموسم الجديد.

بينما تم ربط اسم الفريق بالنجم البرتغالي جواو كانسيلو، لاعب مانشستر سيتي، لسد الفراغ المحتمل لرحيل سعود عبد الحميد إلى روما، وفقا لتقارير عديدة.

ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي حامد القرني، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن "المهاجم البرازيلي ماركوس، لاعب نادي بنفيكا البرتغالي، أحد أهم خيارات نادي الهلال، اللاعب من مواليد مايو 2003".

فيما ذكرت منصة "SPORTS ZONE"، على منصة "إكس"، بأن "الهلال سيقدم عرضا مبدئيا لضم اللاعب البرازيلي، بينما يرغب بنفيكا في الاحتفاظ بخدمات ماركوس ليوناردو".

وتم ربط المهاجم البرازيلي عدة مرات بنادي آرسنال في إنجلترا وكذلك بالانتقال إلى روما في الصيف الماضي.

كان نادي بنفيكا قد وقع مع اللاعب في يناير الماضي بملغ 18 مليون يورو.

وتبلغ قيمة ليوناردو ماركوس، السوقية 25 مليون يورو، حسب موقع "ترانسفير ماركت".

ويستهل الهلال، حامل اللقب، مشواره في الموسم الجديد من الدوري السعودي لموسم 2024-2025، عندما يحل ضيفا على الأخدود، مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر المسابقة.

ويأمل الهلال في تحقيق الفوز لمواصلة المنافسة، على لقب الدوري السعودي بعدما حققه في النسخة الماضية للمرة الـ19 في تاريخه.