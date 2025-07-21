بعد الانسحاب.. رئيس النصر السابق يطالب بحرمان الهلال من "الدعم المالي"

طالب مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر السعودي السابق، بتطبيق عقوبة مغلظة على الهلال إثر تأكد انسحابه من بطولة كأس السوبر السعودي، التي ستقام في هونغ كونغ الشهر المقبل.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الاثنين، تلقيه خطابا رسميا من شركة نادي الهلال يؤكد اعتذار الفريق الأول عن المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي لموسم 2025-2026، المقرر إقامتها في هونغ كونغ خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس المقبل.

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ونشر الاتحاد بيانا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أوضح فيه أن الخطاب تضمن تأكيدا رسميا من نادي الهلال على عدم مشاركته في البطولة، مشيرا إلى أن الاتحاد بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها.

وأكد البيان أن اللجان المختصة في الاتحاد السعودي ستتولى متابعة الإجراءات النظامية بالتنسيق مع لجنة المسابقات، وفق اللائحة التنظيمية لمسابقة كأس السوبر السعودي، لضمان سير العملية بشكل قانوني وعادل.

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وأضاف الاتحاد في بيانه التزامه الكامل بتطبيق اللوائح واحترام النظام الأساسي المعتمد من الجمعية العمومية، مع التأكيد على حرصه على حماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة.

بطولة كأس السوبر السعودي لهذا العام تضم أندية النصر، الاتحاد، والقادسية، حيث كان من المقرر أن يواجه الهلال نظيره القادسية في الدور نصف النهائي قبل إعلان اعتذاره الرسمي.

وطالب مسلي آل معمر في تغريدة له عبر حسابه على منصة "إكس"، بضرورة حرمان الهلال من الدعم المالي، الذي يقدم من لجنة الاستقطابات للأندية لضم لاعبين جدد.

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ونشر آل معمر صورة من لائحة العقوبات، قائلا: "المادة 59 من لائحة الانضباط والأخلاق بخصوص الامتناع عن لعب مباراة، من ضمن العقوبات في الفقرة 4/3، يحرم الفريق الممتنع من الحصول على أي مبالغ مالية مخصصة لدرجة اللعبة".

وأضاف: "هل الوزارة والرابطة سيطبقان ذلك من خلال برنامجي الاستقطاب واستراتيجية الدعم؟".

وبحسب التقارير الصحفية، جاء قرار الهلال بالانسحاب من البطولة بعد توصية من المدرب الإيطالي، سيموني إنزاغي، المدير الفني للفريق، بسبب إرهاق اللاعبين عقب المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وذكرت تقارير سابقة أن الهلال ستفرض عليه عقوبة تتمثل في حرمانه من خوض نسخة البطولة التالية إذا تأهل لها، إضافةً إلى غرامة مالية، تحددها اللجان المسؤولة في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بصفته الجهة المنظِّمة.