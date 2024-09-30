سامي الجابر يكشف "سر" صعوبة الفوز على الهلال

كشف سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، عن سر الصعوبة التي تجدها الفرق للفوز على "الزعيم"، مشيدا في الوقت نفسه بقدرات الفريق تحت قيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس خلال الفترة الماضية.

ولم يتعرض "الزعيم" لأي هزيمة منذ الموسم الماضي، سوى مباراة واحدة ضد العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا، لكنه أنهى موسمًا محليًا دون أي خسارة، ويواصل موسمه الحالي على النهج نفسه، إذ يتصدر جدول الدوري السعودي برصيد 15 نقطة بعد فوز في 5 مباريات متتالية.

وقال الجابر من خلال كلمته بالندوة الحوارية الرياضية بمعرض الكتاب الدولي في الرياض: "الهلال طريقة لعبه مختلفة جدا، وصعب هزيمة الفريق إلا لما تكون لياقتك عالية وبنفس قوة الهلال".

وأضاف: "بيئة الهلال ومنظومة العمل داخل النادي تجعل الكل وحدة واحدة، فمع وجود لاعبين أجانب تجد أنهم ينخرطون سريعًا في أجواء النادي".

وتابع: "إذا لم تكن بدنيا في أفضل الحالات وتتفوق فنيا فسيكون من الصعب هزيمة الهلال".

وأكد سامي الجابر أن الدوري السعودي للمحترفين حاليًا أصبح يُنافس الدوريات العالمية الكبرى.

ويستعد الهلال السعودي لمواجهة ضيفه الشرطة العراقي، غدا الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري النخبة الآسيوي 2024.

وحقق الفريق الهلالي الفوز في الجولة الأولى أمام الريان في قطر، بنتيجة (3-1).

ويتواجد فريقا الهلال والشرطة في المجموعة الثانية من مجموعات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، رفقة الأهلي والنصر والعين الإماراتي والسد والريان القطريين.