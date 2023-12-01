كامافينغا يثير جدلاً بحذف صورة لاعبي ريال مدريد
أثار الفرنسي إدواردو كامافينغا لاعب ريال مدريد جدلاً بعد حذف صورة للاعبي ريال مدريد.
ونشر كامافينغا صورة تضم صورًا مجمعة للاعبي ريال مدريد، حيث يرتدي كل منهم النظارات الخاصة بالدولي الفرنسي ذات اللون الأخضر، وذلك بعد الفوز 4/2 على نابولي في دوري أبطال أوروبا.
لكن بعد ساعات حذف "كامافينغا" الصورة التي تعبر عن العلاقة القوية بين لاعبي ريال مدريد.
وبحسب موقع "Relevo"، فإن كامافينغا حذف الصورة لأسباب تتعلق بالرعاية، وأشار إلى أن نظارات كامافينغا من منتجات شركة نايكي، في حين أن العديد من زملائه في ريال مدريد يرتبطون بشركة أديداس، لذا تم حذف الصورة لتجنب أي جدل.
ولعب "كامافينغا" 17 مباراة مع ريال مدريد الموسم الحالي صنع فيها هدفًا، علمًا بأنه يغيب بسبب إصابة بتمزق الرباط الجانبي للركبة، ومن المتوقع أن يعود في 15 يناير المقبل.
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويملك 35 نقطة من 14 مباراة، ويتفوق بفارق الأهداف عن جيرونا، وبـ4 نقاط عن أتلتيكو مدريد وبرشلونة.
كما تأهل ريال مدريد لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق الفوز في جميع المباريات حتى الآن في دوري أبطال أوروبا ليحصد 15 نقطة من 5 مباريات.
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويملك 35 نقطة من 14 مباراة، ويتفوق بفارق الأهداف عن جيرونا، وبـ4 نقاط عن أتلتيكو مدريد وبرشلونة.
كما تأهل ريال مدريد لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق الفوز في جميع المباريات حتى الآن في دوري أبطال أوروبا ليحصد 15 نقطة من 5 مباريات.