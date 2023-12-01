كامافينغا يثير جدلاً بحذف صورة لاعبي ريال مدريد

وبحسب موقع "Relevo"، فإن كامافينغا حذف الصورة لأسباب تتعلق بالرعاية، وأشار إلى أن نظارات كامافينغا من منتجات شركة نايكي، في حين أن العديد من زملائه في ريال مدريد يرتبطون بشركة أديداس، لذا تم حذف الصورة لتجنب أي جدل.

ولعب "كامافينغا" 17 مباراة مع ريال مدريد الموسم الحالي صنع فيها هدفًا، علمًا بأنه يغيب بسبب إصابة بتمزق الرباط الجانبي للركبة، ومن المتوقع أن يعود في 15 يناير المقبل.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويملك 35 نقطة من 14 مباراة، ويتفوق بفارق الأهداف عن جيرونا، وبـ4 نقاط عن أتلتيكو مدريد وبرشلونة.