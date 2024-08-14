شهدت مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا الإيطالي، لقطة رائعة أظهر فيها الثلاثي مشاعر الحب والتفاهم.

وسجل النجم الفرنسي كيليان مبابي بداية واعدة مع ريال مدريد الإسباني، وقاده لإحراز لقب الكأس السوبر الأوروبية على حساب أتالانتا الإيطالي 2-0 في وارسو.

الهدف الأول جاء عن طريق فالفيردي، وبمجهود رائع لفينيسيوس على الجهة اليسرى، تخطى النجم البرازيلي منافسه ببراعة عالية، ومررها إلى فالفيردي، فتابعها الأخير بسهولة داخل الشباك مانحا الفريق الملكي التقدم.

وواصل ريال اندفاعته الهجومية، وجاء الهدف الثاني عبر مبابي بعد أن مرر له الإنجليزي جود بيلينغهام الكرة، وتابعها داخل المرمى.

وبعد الهدف احتفل مبابي بطريقته المعتادة، ثم حاول فينيسيوس جونيور تقليده والقيام بالحركة نفسها.

وعانق بيلينغهام زميله الجديد مبابي، بعد الهدف وسط فرحة الجميع بهدف النجم الفرنسي.

وتوج فريق ريال مدريد الإسباني بكأس السوبر الأوروبي لكرة القدم بعد الفوز على أتالانتا الإيطالي بنتيجة 2-صفر في مباراة أقيمت بالعاصمة البولندية وارسو يوم الأربعاء.

وهذا اللقب السادس لريال مدريد في المسابقة لينفرد بالرقم القياسي بعد أن كان يتساوى مع غريمه التقليدي برشلونة وميلان الإيطالي بخمسة ألقاب.