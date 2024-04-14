تلقى 3 عروض.. النصر السعودي يؤجل حسم مصير نجمه

كشفت تقارير صحفية عن دخول 3 أندية في صراع لضم مختار علي، نجم النصر السعودي والمعار إلى صفوف الفتح، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي عقد اللاعب في 30 يونيو 2025؛ ما يعني بقاء موسم كامل في عقده مع نادي النصر.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، اليوم الأحد، نقلا عن مصادرها، فإن نادي القادسية الذي يتصدر حاليًا دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، في مقدمة الأندية التي ترغب في التعاقد مع مختار علي.