تلقى 3 عروض.. النصر السعودي يؤجل حسم مصير نجمه
كشفت تقارير صحفية عن دخول 3 أندية في صراع لضم مختار علي، نجم النصر السعودي والمعار إلى صفوف الفتح، في الميركاتو الصيفي المقبل.
وينتهي عقد اللاعب في 30 يونيو 2025؛ ما يعني بقاء موسم كامل في عقده مع نادي النصر.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، اليوم الأحد، نقلا عن مصادرها، فإن نادي القادسية الذي يتصدر حاليًا دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، في مقدمة الأندية التي ترغب في التعاقد مع مختار علي.
وأوضحت التقارير، أن مسؤولي النصر قرروا تأجيل مناقشة مصير مختار علي مع الفريق، حتى نهاية مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين، ومعرفة التقرير الفني النهائي بشأنه، خاصة وأنه لاعب أساسي في صفوف المنتخب السعودي.
وذكرت تقارير سابقة، أن إدارة الفتح ترغب أيضا في شراء عقد اللاعب من النصر بشكل نهائي.
وتألق مختار علي خلال الموسم الحالي رفقة نادي الفتح الذي أعير إليه لمدة موسم، ليفرض نفسه على تشكيل فريقه، إضافةً إلى القائمة الأساسية للمنتخب السعودي بقيادة الإيطالي روبرتو مانشيني.