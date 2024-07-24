تنطلق أولمبياد باريس 2024 بحفل افتتاح ضخم، يوم الجمعة المقبل 26 يوليو، بينما تنتهي المنافسات 11 أغسطس المقبل، بمشاركة عدد كبير من الرياضيين حول العالم يمثلون بلدانهم في مختلف الألعاب.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات حفل الافتتاح، يوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وحصلت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" على حقوق نقل فعاليات دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

كما تبث المنافسات عبر القنوات الرياضية المغربية.

الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة المغربية تحصل على حقوق بث منافسات الألعاب الأولمبية باريس 2024 (بث فضائي). #Paris2024... Posted by Arryadia on Monday, July 8, 2024

وللمرة الأولى في تاريخ دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، ينطلق حفل الافتتاح خارج أسوار الملعب؛ إذ ينطلق موكب الرياضيين على ضفاف نهر السين.

ووفقا للموقع الرسمي للأولمبياد، سيحمل كل قارب على متنه وفدًا وطنيًا مشاركًا في الألعاب، وستكون هذه القوارب مجهزة بكاميرات تسمح للتلفزيون والمشاهدين عبر الإنترنت برؤية الرياضيين عن قرب، خلال رحلتهم من شرق النهر إلى غربه، سيعبر الرياضيون الـ10500 وسط باريس، وهو المسرح العام الذي سيستضيف مختلف النشاطات الرياضية خلال الألعاب، حيث سيعرض فيه المتنافسون براعتهم الرياضية على مدى الأيام الـ16 القادمة.

وسيختتم الموكب مساره البالغ طوله 6 كيلومترات أمام ساحة تروكاديرو، حيث ستقام الفقرات المتبقية من البروتوكول الأولمبي والعروض النهائية.

وعلى صعيد مختلف، تنطلق فعاليات مسابقة كرة القدم في المعتاد قبل انطلاق فعاليات البطولة وكذلك حفل الافتتاح.

وتنطلق مباريات مسابقة كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 مساء اليوم الأربعاء.