حظر دخول ما يقرب من ستة آلاف مشجع أرجنتيني ملاعب كأس العالم في قطر

أعلنت حكومة مدينة بوينس أيرس أن مشجعين متورطين في جمعيات غير قانونية وآخرين مدينين برسوم غذائية هم جزء من قائمة تضم نحو ستة آلاف مشجع أرجنتيني لن يُسمح لهم بدخول ملاعب كأس العالم لكرة القدم في قطر.

وقال وزير العدل والأمن في المدينة مارسيلو دي أليساندرو لمحطة إذاعية محلية: "المشجعون متورطون في أعمال العنف هنا".

وأوضح: "نريد إعادة السلام إلى كرة القدم وأن يكون العنف خارج الملاعب".

وتابع: "تم إدراجهم لانتمائهم (للجماهير العنيفة) ومشاركتهم في أعمال عنف وجمعيات غير مشروعة مثل (أعمال تجارية محظورة في الشوارع) ودفع نفقة مستحقة (من الوالدين المطلقين)".

وقال أليساندرو إنه لتنفيذ الضوابط في قطر "كما هو الحال دائما في كأس العالم، سيتم إرسال وفود من مختلف الأجهزة الشرطية (في الدولة) للعمل جنبا إلى جنب مع السلطات الأمنية القطرية".

وفي يونيو حزيران، وقعت وزارة الأمن الوطني اتفاقية تعاون مع السفارة القطرية لمنع مثيري الشغب الأرجنتينيين من حضور كأس العالم.

وأشار أليساندرو إلى أن نحو ثلاثة آلاف مشجع من بين الستة آلاف لا يسمح لهم بحضور مباريات الدوري المحلي.