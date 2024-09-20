الزمالك يضغط لحسم "صفقة هامة" قبل مواجهة الأهلي الحاسمة

يضغط مسؤولو نادي الزمالك لحسم صفقة مهمة لتدعيم خط الدفاع قبل انطلاق منافسات الدوري المصري يوم 30 أكتوبر المقبل.

وأتم الزمالك في الفترة الماضية 5 صفقات جديدة بضم المغربي محمود بنتايك ظهير أيسر سانت إيتيان الفرنسي والفلسطيني عمر فرج مهاجم آيك السويدي ومحمد حمدي ظهير أيسر إنبي والسنغالي سيدي ندياي والبولندي كونراد ميشالاك جناح أحد السعودي.

ويستعد الزمالك لخوض مواجهة مرتقبة ضد منافسه التقليدي الأهلي يوم الجمعة المقبل، في كأس السوبر الأفريقي بالمملكة العربية السعودية.

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وقال مصدر داخل نادي الزمالك لـ"إرم نيوز" إن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب فتح من جديد ملف التعاقد مع أحمد رمضان بيكهام لاعب سيراميكا كليوباترا ومنتخب مصر.

وأضاف المصدر:" إدارة الزمالك تواصلت مع مسؤولي سيراميكا بشأن ضم بيكهام خلال الساعات القليلة المقبلة".

وتابع أن نادي سيراميكا تمسك ببقاء بيكهام في الموسم المقبل وعدم الموافقة على انتقاله للزمالك، ولكن اللاعب يضغط بقوة لإقناع ناديه بالموافقة على العرض الزملكاوي.

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ويجيد أحمد رمضان "بيكهام" صاحب الـ 27 عامًا اللعب في عدة مراكز على رأسها قلب الدفاع والظهير الأيمن ولاعب الارتكاز.

وبدأ رمضان مشواره ناشئًا في الأهلي قبل إعارته إلى حرس الحدود ووادي دجلة الذي اشترى عقده مطلع عام 2019 قبل أن يعيده الأهلي مجددًا في صيف 2020، ولكنه أعير إلى سموحة، ثم انتقل نهائيًا إلى سيراميكا كليوباترا في صيف 2022.

وانضم بيكهام لمعسكرات منتخب مصر بشكل مستمر مع الجهاز الفني الحالي للفراعنة بقيادة حسام حسن، ولكنه شارك في 4 مباريات دولية فقط.