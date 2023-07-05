كيف تدخل مودريتش لإقناع أردا جولر باختيار ارتداء قميص ريال مدريد؟
كشف الصحفي التركي فولكان ديمير، عن تواصل حدث بين الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، وأردا جولر، نجم فنربخشة، إذ زعمت تقارير أن اللاعب الشاب، البالغ 18 عاما، حسم موقفه وقرر الانضمام للفريق الملكي، رافضا عرض برشلونة.
وكانت شبكة "ذا أثليتك" الرياضية، قد أشارت إلى أن جولر اختار بالفعل الانتقال لريال مدريد وليس برشلونة.
وقال فولكان ديمير، عبر حسابه على موقع تويتر: "كان العامل الأكثر أهمية، الذي جعل أردا جولر يغير وجهته من برشلونة إلى ريال مدريد، هو النقاش مع ثنائي (الميرنغي) لوكا مودريتش وتوني كروس".
وأضاف: "لوكا مودريتش قال للاعب الشاب (سأغادر الموسم المقبل، وأريدك أن ترتدي قميصي (10)".
وكان ريال مدريد أعلن مؤخرا تجديد عقد أسطورته لوكا مودريتش حتى صيف 2024، ليكون القائد الثاني للفريق الملكي الموسم المقبل، خلف ناتشو، بعد رحيل كريم بنزيما نحو الاتحاد السعودي.
ويعتبر مودريتش حاليا سادس أكبر لاعب في تاريخ ريال مدريد، وينتظر أن يكون مع نهاية الموسم المقبل ثاني أكبر لاعب في تاريخ النادي.
وأشارت التقارير إلى أن جولر سيتجه إلى العاصمة الإسبانية مدريد خلال الأسبوعين المقبلين، حيث سيتم الاتفاق على الشروط الشخصية، وسيكون خامس صفقة لريال مدريد هذا الصيف بعد فران غارسيا وإبراهيم دياز وجود بيلينغهام وخوسيلو.
ونجح ريال مدريد في الاتفاق على دفع 20 مليون يورو، أي أكثر من الشرط الجزائي بـ2.5 مليون يورو، وكذلك وجود بند أن فنربخشة لديه 20% من نسبة البيع مستقبلا.
وكان اللاعب لديه شرط جزائي في عقده مع ناديه بمبلغ 17.5 مليون يورو.
وبمجرد إعلان الصفقة رسميًا، سينضم جولر صاحب الـ18 عاما لكتيبة كارلو أنشيلوتي استعدادا للموسم الجديد للدوري الإسباني.
وبدأ جولر مسيرته في أكاديمية غينشلربيرليغ التركية، وانتقل منها إلى فنربخشة في 2019 بعمر 14 عامًا، متدرجًا في الفئات العمرية، وصولًا إلى الفريق الأول عام 2021.
ولعب جولر 35 مباراة مع فريقه بالموسم الماضي وسجل 6 أهداف وصنع 7 تمريرات حاسمة.