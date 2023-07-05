كيف تدخل مودريتش لإقناع أردا جولر باختيار ارتداء قميص ريال مدريد؟

كشف الصحفي التركي فولكان ديمير، عن تواصل حدث بين الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، وأردا جولر، نجم فنربخشة، إذ زعمت تقارير أن اللاعب الشاب، البالغ 18 عاما، حسم موقفه وقرر الانضمام للفريق الملكي، رافضا عرض برشلونة.

وكانت شبكة "ذا أثليتك" الرياضية، قد أشارت إلى أن جولر اختار بالفعل الانتقال لريال مدريد وليس برشلونة.

وقال فولكان ديمير، عبر حسابه على موقع تويتر: "كان العامل الأكثر أهمية، الذي جعل أردا جولر يغير وجهته من برشلونة إلى ريال مدريد، هو النقاش مع ثنائي (الميرنغي) لوكا مودريتش وتوني كروس".

وأضاف: "لوكا مودريتش قال للاعب الشاب (سأغادر الموسم المقبل، وأريدك أن ترتدي قميصي (10)".