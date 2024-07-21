اتخذ الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، قرارًا مهمًا على هامش فترة الإعداد للموسم المقبل 2024 – 2025.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن اتفاق ريال مدريد مع ألبا سيتي على خوض مباراة ودية يوم الأربعاء المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن المباراة ستقام في "فالديباس" خلف أبواب مغلقة لتبقى هذه المواجهة سرية في غياب الجماهير.

ويغيب عن ودية ألبا سيتي الوافد الجديد الفرنسي كيليان مبابي بسبب حصوله على إجازة للاستجمام بعد المشاركة في بطولة كأس أوروبا "يورو 2024".

ويخوض الفريق المدريدي تدريباته الحالية بقيادة أنشيلوتي استعدادًا للموسم المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد عبر منصة إكس خلال الساعات الماضية مقطع فيديو يشير إلى تألق براهيم دياز في المران.

ويستعد ريال مدريد لخوض موسمه الجديد وسط طموحات بالحفاظ على الألقاب التي حققها وعلى رأسها لقب دوري أبطال أوروبا.

وحقق ريال مدريد لقب دوري الأبطال للمرة 15 في تاريخه بعد فوزه على حساب بروسيا دورتموند الألماني في اللقاء النهائي الذي أقيم على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن مطلع شهر يونيو الماضي.

وحصد الريال أيضًا لقب الدوري الإسباني بجانب كأس السوبر المحلي.

وأتم ريال مدريد صفقة التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي إندريك لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد بينما يفتقد جهود لاعب الوسط توني كروس الذي اتخذ قرارًا بالاعتزال بجانب القائد ناتشو الذي رحل للدوري السعودي.