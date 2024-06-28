الاتحاد الآسيوي يعاقب رونالدو

وشارك رونالدو في نسخة الموسم الماضي، ببطولة دوري أبطال آسيا خلال 8 مباريات مع النصر، وسجل النجم البرتغالي 6 أهداف كما صنع هدفًا.

ويخوض كريستيانو رونالدو حاليًّا منافسات بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" مع منتخب البرتغال.

ولم يسجل رونالدو حتى الآن في رقم سلبي لم يحدث طيلة تاريخ مشاركاته في النسخة الخامسة لليورو التي شارك بها.

ويلعب منتخب البرتغال في دور الستة عشر ضد سلوفينيا في كأس أوروبا المقامة حاليًّا في ألمانيا.