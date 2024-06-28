الاتحاد الآسيوي يعاقب رونالدو
فرضت لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم عقوبة مالية ضد البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي.
وخاض كريستيانو رونالدو منافسات دوري أبطال آسيا مع فريقه النصر الذي ودع المنافسات من ربع النهائي على يد العين الإماراتي الذي توج باللقب.
وقررت لجنة الانضباط الآسيوية تغريم رونالدو مبلغ 15 ألف دولار بسبب انتهاكه المادة 60.6 من لوائح البطولة.
وارتدى رونالدو علامة تجارية لطرف ثالث في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء العين يوم 11 مارس الماضي.
وقرر الاتحاد الآسيوي أيضًا تغريم نادي النصر مبلغ 7500 دولار لعدم الالتزام بقواعد وأنظمة الاتحاد القاري ما عرض لاعبه للعقوبة وفقًا للمادة 44.5 في لوائح البطولة.
وشارك رونالدو في نسخة الموسم الماضي، ببطولة دوري أبطال آسيا خلال 8 مباريات مع النصر، وسجل النجم البرتغالي 6 أهداف كما صنع هدفًا.
ويخوض كريستيانو رونالدو حاليًّا منافسات بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" مع منتخب البرتغال.
ولم يسجل رونالدو حتى الآن في رقم سلبي لم يحدث طيلة تاريخ مشاركاته في النسخة الخامسة لليورو التي شارك بها.
ويلعب منتخب البرتغال في دور الستة عشر ضد سلوفينيا في كأس أوروبا المقامة حاليًّا في ألمانيا.