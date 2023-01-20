فيديو وتفاصيل مشادة فينيسيوس جونيور وبيبي رينا
كشف مقطع فيديو تفاصيل ما حدث بين البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد مع بيبي رينا حارس فياريال خلال مواجهة الفريقين في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا أمس الخميس.
وعندما كان فياريال متقدمًا 2/0 على ريال مدريد قال بيبي رينا الذي كان على دكة البدلاء لفينيسيوس: "انهض والعب، توقف عن السقوط".
وبعد أن قلب ريال مدريد النتيجة إلى تقدم 3/2 عاد فينيسيوس إلى رينا وقال له: "أنا هنا أقف وألعب".
وتلقى ريال مدريد هدفين في الدقيقتين 4 و42 بتوقيع إيتيان كابوي وسامويل شوكويزي على الترتيب.
لكن ريال مدريد سجل 3 أهداف في الدقائق 57 و69 و86 بتوقيع فينيسيوس وإيدير ميليتاو وداني سيبايوس على الترتيب.
وجاء فوز ريال مدريد الصعب على فياريال بعد خسارة الميرنغي 1/3 أمام برشلونة في الكلاسيكو في نهائي كأس السوبر الإسباني قبل أيام في الرياض.
وأسفرت قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا عن ديربي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.
ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الثلاثاء 24 يناير الحالي وتقام مباريات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بنظام المباراة الواحدة.