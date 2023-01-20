فيديو وتفاصيل مشادة فينيسيوس جونيور وبيبي رينا

كشف مقطع فيديو تفاصيل ما حدث بين البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد مع بيبي رينا حارس فياريال خلال مواجهة الفريقين في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا أمس الخميس.

وعندما كان فياريال متقدمًا 2/0 على ريال مدريد قال بيبي رينا الذي كان على دكة البدلاء لفينيسيوس: "انهض والعب، توقف عن السقوط".