أعلن النادي الإفريقي، متذيل مرحلة التتويج في الدوري التونسي الممتاز لموسم 2023 ـ 2024، عن ضم صفقة جديدة في تعاقداته الصيفية وذلك بالتعاقد مع لاعب الوسط الدفاعي لمنتخب أوغندا كينيث سيماكولا حتى 30 يونيو 2026.

واستطاع النادي الإفريقي، الذي كان تحت طائلة العقوبة بالمنع من التعاقدات من قبل الفيفا، بسبب تفاقم ديونه، أن يرفع العقوبة قبل أن يهز الأوساط الكروية في تونس بسلسلة من التعاقدات المتتالية والسريعة وذلك بضم خمسة لاعبين جدد في ظرف 3 أيام.

ويعد الأوغندي كينيث سيماكولا (21 عاما) الوافد الخامس على النادي الإفريقي بعد كل من معتز الزمزمي لاعب الوسط، وياسين بوعبيد وحمزة بن عبدة وكلاهما مدافع محوري وحمزة الخضراوي لاعب الجناح.

وبدأ 4 لاعبين جدد التدريبات مع الإفريقي تحت إشراف المدرب الفرنسي الجديد دافيد بيتوني، فيما كشفت مصادر قريبة من النادي لـ "إرم نيوز" أن صفقة التعاقد مع المدافع حمزة بن عبدة لا تزال في طورها الأخير وسيبدأ اللاعب مشواره رسميا بمجرد فض بعض الإشكالات المادية.

ويعد الأوعندي كينيث سيماكولا أحد أبرز لاعبي نادي سبورتينغ فيلا كامبالا الأوغندي، وهو دولي أوغندي منذ سنة 2021 وشارك مع منتخب بلاده في مباريات تصفيات كأس العالم 2026 لمنطقة إفريقيا.

يشار إلى أن صفقات النادي الإفريقي الأخيرة فجرت موجة غضب في أوساط نادي الملعب التونسي، حامل لقب كأس تونس للموسم الماضي وذلك بعد أن نجح في خطف إثنين من أبرز لاعبيه وهما حمزة الخضراوي وحمزة بن عبدة اللذين قدما أداء لافتا مع فريقهما خلال موسم 2023 ـ 2024.