لاعب ملبورن سيتي ينتقل للدوري البلجيكي في صفقة أسترالية قياسية
انتقل جوردان بوس الظهير الأيسر في ملبورن سيتي إلى فيسترلو البلجيكي، في صفقة قياسية لفريق أسترالي وفقًا لما أعلنته رابطة الدوري الأسترالي لكرة القدم.
وتمثل الصفقة، المتوقفة على استكمال الكشف الطبي، استمرارًا لتطور بوس البالغ عمره 20 عامًا، إذ شارك للمرة الأولى مع سيتي الموسم الماضي، وخاض مباراته الدولية الأولى مع منتخب أستراليا أمام الإكوادور في مارس/ آذار الماضي.
وذكرت تقارير محلية أن الصفقة تقدَّر قيمتُها بنحو مليوني دولار أسترالي (1.36 مليون دولار أمريكي)، بينما كان الرقم القياسي لصفقة أسترالية عندما دفع ليستر سيتي الإنجليزي 1.7 مليون دولار أسترالي لضم زيليكو كالاتش حارس سيدني يونايتد في 1995.
ومن المتوقع أيضًا أن تجتاز قيمة الصفقة الرقم القياسي منذ انطلاق الدوري الأسترالي للمحترفين عندما دفع مانشستر سيتي 1.5 مليون دولار أسترالي لشقيقه نادي ملبورن سيتي، الموجود معه ضمن مجموعة سيتي لكرة القدم، لضم آرون موي في 2016.
وسيستمر بوس مع سيتي حتى نهاية الموسم الجاري الذي قد يكون بالنسبة لفريقه يوم الجمعة المقبل. ويلعب سيتي ضد سيدني في إياب قبل نهائي الدوري الأسترالي بعدما انتهت مباراة الذهاب 1-1.