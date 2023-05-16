لاعب ملبورن سيتي ينتقل للدوري البلجيكي في صفقة أسترالية قياسية

وذكرت تقارير محلية أن الصفقة تقدَّر قيمتُها بنحو مليوني دولار أسترالي (1.36 مليون دولار أمريكي)، بينما كان الرقم القياسي لصفقة أسترالية عندما دفع ليستر سيتي الإنجليزي 1.7 مليون دولار أسترالي لضم زيليكو كالاتش حارس سيدني يونايتد في 1995.

ومن المتوقع أيضًا أن تجتاز قيمة الصفقة الرقم القياسي منذ انطلاق الدوري الأسترالي للمحترفين عندما دفع مانشستر سيتي 1.5 مليون دولار أسترالي لشقيقه نادي ملبورن سيتي، الموجود معه ضمن مجموعة سيتي لكرة القدم، لضم آرون موي في 2016.