تطورات حال تيتي مدرب فلامنغو بعد دخوله المستشفى بسبب مشكلة في القلب | إرم نيوز

قال فلامنغو، المنافس في دوري الدرجة الأولى البرازيلي لكرة القدم، إن مدربه تيتي في حال جيدة بعد نقله إلى المستشفى؛ بسبب اضطراب في ضربات القلب.

وقال فلامنغو في بيان، إن المدرب (63 عامًا) الذي قاد البرازيل للفوز بلقب كوبا أمريكا في 2019، سيغادر المستشفى اليوم السبت مع توصيته بالراحة مدة يومين، وسيغيب عن مواجهة براغانتينو في الدوري، غدًا الأحد.

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وأضاف البيان: "أظهر المدرب تيتي تحسنًا ملحوظًا بعد تلقيه العلاج، وتحسنت حالة عدم انتظام ضربات القلب، وعادت إلى طبيعتها".

وأضاف فلامنغو، أن المدرب المساعد ماتيوس باشي، نجل تيتي، هو من سيقود الفريق ضد براغانتينو.

ويحتل فلامنغو المركز الرابع في الدوري برصيد 41 نقطة، متأخرًا بفارق خمس نقاط عن بوتافوغو المتصدر.