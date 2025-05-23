أزمة حادة لـ"نهضة بركان" قبل نهائي الكونفدرالية.. والكاف يتدخل

تعرضت بعثة فريق نهضة بركان المغربي إلى أزمة حادة قبل خوض لقاء الإياب ضد سيمبا التنزاني بعد غدٍ الأحد في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام مواجهة الإياب على ملعب "أمان" في جزيرة زنجبار بعد غدٍ الأحد في نهائي مثير للبطولة القارية.

وفاز نهضة بركان بلقاء الذهاب بنتيجة 2-0 في ملعبه بالمغرب عن طريق لامين كامارا وأسامة المليوي.

وتعرضت بعثة الفريق المغربي إلى أزمة حادة بعد أن ظلت عالقة في مطار زنجبار لساعات بداعي تأخر بعض الإجراءات لدخول الأراضي التنزانية وهو الأمر الذي عرض لاعبي الفريق للإجهاد.

وتدخل مسؤولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" من أجل حل أزمة لاعبي نهضة بركان وإنجاز إجراءات الدخول إلى تنزانيا بعد تهديدات وصلت إلى اعتبار نادي سيمبا خاسرًا للمباراة بحسب تقارير صحفية.

وتدرس إدارة نهضة بركان التقدم بشكوى رسمية بسبب سوء المعاملة التي لاقتها بعثة الفريق في مطار زنجبار.

وحقق نهضة بركان لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية من قبل مرتين في نسختي 2020 و2022 كما خسر نهائي نسختي 2019 و2024 أمام الزمالك.

ويطمع التونسي معين الشعباني لقيادة نهضة بركان للتتويج باللقب القاري للمرة الثالثة في تاريخ النادي للمساواة مع الصفاقسي التونسي الأكثر تتويجًا بالبطولة.