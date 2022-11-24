وفاة الإعلامي الرياضي مدني رحيمي

ومدني رحيمي لاعب كرة قدم سعودي سابق، ولعب لنادي الاتحاد السعودي، قبل أن يحصل على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع التربوي.

ومدني رحيمي من مواليد 1946م في محافظة ينبع غرب السعودية، وسبق له العمل في التحليل الفني عبر القنوات الرياضية.

وخلال فترته كلاعب في الاتحاد حصل مدني رحيمي على لقب في كل من كأس الملك وكأس ولي العهد.