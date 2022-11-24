وفاة الإعلامي الرياضي مدني رحيمي
توفي، اليوم الخميس، الإعلامي الرياضي السعودي مدني رحيمي.
وكتب الناقد الرياضي جمال عارف عبر "تويتر": "انتقل إلى رحمة الله تعالى الأخ العزيز الدكتور مدني رحيمي، اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه وأسكنه جنات النعيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، دعواتكم له بالرحمة والمغفرة".
ومدني رحيمي لاعب كرة قدم سعودي سابق، ولعب لنادي الاتحاد السعودي، قبل أن يحصل على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع التربوي.
ومدني رحيمي من مواليد 1946م في محافظة ينبع غرب السعودية، وسبق له العمل في التحليل الفني عبر القنوات الرياضية.
وخلال فترته كلاعب في الاتحاد حصل مدني رحيمي على لقب في كل من كأس الملك وكأس ولي العهد.
وكتب سامي الجابر عبر "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحم صاحب القلب الطيب والخلق النبيل أخي مدني رحيمي، واغفر له وأسكنه فسيح جناتك.. أحر التعازي لأسرته الكريمة وذويه ومحبيه".
وكتب فهد المشيقح رئيس النصر السابق: "رحمك الله رحمة واسعة، ولأفراد أسرتك.. ولكافة الرياضيين حسن العزاء #مدني_رحيمي".
وعلق فيصل أبوثنين: "رحم الله صاحب القلب الطيب والأخلاق الحميدة والتواضع الجم، مدني رحيمي، اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه وأسكنه فسيح جناتك واجعل ما أصابه رفعة له في جنات النعيم.. إنّا لله وإنا إليه راجعون".