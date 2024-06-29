لن يتمكنا من الجلوس على مقاعد البدلاء.. إيقاف مدربي الأرجنتين وتشيلي

وتأخرت الأرجنتين حاملة اللقب في النزول لأرض الملعب في الشوط الثاني من مباراتها الافتتاحية في البطولة أمام كندا الأسبوع الماضي وقال المدرب جيسي مارش إنه يجب تغريم فريق سكالوني.

وتأخر جاريكا في الدفع بلاعب في بداية الشوط الثاني أمام الأرجنتين يوم الثلاثاء الماضي.

وقال اتحاد أمريكا الجنوبية إنه تم إيقاف المدربين لمباراة واحدة لكل منهما: "بعد فشل فريقيهما في الالتزام بالمادتين 104 و145 من لوائح البطولة والتي تتعلق بالتأخر في النزول إلى أرض الملعب في بداية المباراة أو عند استئناف اللعب".

ولن يتمكن المدربان من الجلوس على مقاعد البدلاء عندما يكمل الفريقان دور المجموعات غدًا السبت.