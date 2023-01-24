ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

سجل هاري كين هدفا في مباراة فريقه توتنهام مع فولهام في الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الإثنين.

وجاء هدف كين في الدقيقة 45+1 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

ورفع هاري كين رصيده إلى 16 هدفا في المركز الثاني بترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، حيث يتصدر إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي ترتيب الهدافين برصيد 25 هدفا.