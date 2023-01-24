ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي
هاري كين عادل رقم الراحل جيمي جريفز الهداف التاريخي لتوتنهام والبالغ 266 هدفا.
سجل هاري كين هدفا في مباراة فريقه توتنهام مع فولهام في الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الإثنين.
وجاء هدف كين في الدقيقة 45+1 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.
ورفع هاري كين رصيده إلى 16 هدفا في المركز الثاني بترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، حيث يتصدر إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي ترتيب الهدافين برصيد 25 هدفا.
وعادل هاري كين رقم الراحل جيمي جريفز الهداف التاريخي لتوتنهام والبالغ 266 هدفا.
ولعب جريفز مع توتنهام من 1961 حتى 1970، بينما ظهر كين لأول مرة مع النادي المنتمي لشمال لندن في أغسطس آب 2011.
وسجل كين 266 هدفا في 415 مباراة، بينما سجل جريفز 266 هدفا في 379 مباراة مع توتنهام.