هدفه الخروج من النصر.. هل تنجح خطة الاتحاد في "خطف" عبدالإله العمري؟ (فيديو)
عبد الإله العمري في تدريبات النصرالمصدر: حساب النصر على منصة X
إرم نيوز
06 سبتمبر 2025، 8:18 ص

يعيش عبدالإله العمري، مدافع النصر السعودي، في حالة من الغموض بشأن مستقبله مع اقتراب غلق سوق الانتقالات الصيفية يوم 10 سبتمبر الجاري، رغم عودة اللاعب هذا الموسم من إعارة ناجحة مع الاتحاد، تُوج خلالها بثنائية الدوري والكأس.

ولا يعتمد المدرب البرتغالي جورجي جيسوس على العمري أساسيا، مفضلا الثنائي محمد سيماكان وإينيغو مارتينيز في قلب الدفاع، ما دفع اللاعب للتفكير في الرحيل.

وبحسب أحدث التقارير، فإن مستقبل العمري محصور بين أمرين، الأول بقاؤه في النصر، مع حصوله على فرص للمشاركة خلال الموسم الطويل، والثاني انتقاله إلى الاتحاد، النادي الذي يرغب في العودة إليه.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "اليوم"، في تقرير أخير لها، فإن العمري يرفض فكرة الاستمرار ضمن صفوف النصر خلال الموسم المقبل، إذ أبلغ اللاعب مسؤولي "العالمي" بأنه يرغب في الانتقال لصفوف الاتحاد خلال نافذة الانتقالات الحالية، رافضا كافة العروض المقدمة للحصول على خدماته.

وقال الإعلامي الرياضي ماجد هود في تصريحات تلفزيونية، إن "عبدالإله العمري اتحادي بنسبة 90 إلى 95% برغبة اللاعب والنادي".

 

فيما قال علي العنزي: "العمري لديه رغبة كبيرة بالرحيل للاتحاد وهذا أمر واضح، ورغبته الأولى والأخيرة الخروج من النصر، وإذا لم ينتقل للاتحاد فسينتقل للقادسية، والأخير يقدر يدفع المبلغ المطلوب من النصر وهو يريد 60 مليون ريال لبيع عقد العمري".

وأضاف: "فكرة الانتظار حتى اليوم الأخير في سوق الانتقالات لكي يتم الضغط على النصر لبيع اللاعب بقيمة أقل مما يطلبه النادي فهو واهم وهذا لن يحدث، حتى لو ظل على دكة البدلاء ويتم تسجيله في قائمة الـ25 لاعبا".

 

وفشل مسؤولو نادي الاتحاد في التوصل إلى اتفاق مع إدارة النصر خلال الفترة الماضية من أجل ضم عبدالإله العمري، بسبب مغالاة الفريق الأصفر في طلباته المالية.

