حسم أياكس أمستردام الهولندي مباراته أمام هيرنفين في الجولة الافتتاحية للموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى الهولندي ليلحق الخسارة بأسطورة منتخب هولندا ونادي أرسنال الإنجليزي روبن فان بيرسي في أول مباراة له كمدرب.

وكان هدف كريستيان هلينسون كافيا لإلحاق الخسارة بهيرنفين، الذي تعاقد مع النجم الهولندي السابق، الذي خاض مسيرة ملهمة كلاعب وهداف في أرسنال ومانشستر يونايتد بين 2004 و2015.

وقال فان بيرسي في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: "بناء على أحداث المباراة بأكملها، أعتقد أنه كان بإمكاننا المزيد لنقدمه ونغير وجهة المباراة، حصلنا على بعض الفرص في الشوط الأول. وكنا نأمل أن نحرز من إحداها هدفا لتزيد ثقة الفريق في نفسه".

وأضاف المدرب البالغ من العمر 41 عاما: "في الشوط الثاني، كان بوسعنا أن نقدم شيئا ما، لكننا لم نصنع أي فرص حقيقية، وهو ما سنعمل على تداركه في المباراة القادمة عندما نواجه نادي أوتريخت الأسبوع المقبل بمعنويات مرتفعة".

وقال فان بيرسي: "بهذه الطريقة في اللعب، لا أستطيع أن أعد بأننا سنفوز بكل مباراة، لكن من حيث القوة وجودة الأداء في بعض الأحيان، فهذه هي كرة القدم كما أعتقد أنها يجب أن تُلعب".

ولعب المهاجم الهولندي الجزء الأعظم من مسيرته مع أرسنال الإنجليزي بين 2004 و2012 وخاض معه 278 مباراة سجل فيها 132 هدفا.

وتعاقد فان بيرسي الذي سجل 50 هدفا في 102 مباراة دولية بقميص منتخب هولندا، مع هيرنفين في مايو الماضي، ليبدأ مسيرته التدريبية أمس الأحد.

وبعد اعتزاله لعب كرة القدم في 2019 من بوابة فريق الأم، فينورد روتردام، تعاقد روبن فان بيرسي، في مارس 2020 مع فينورد كمدرب للمهاجمين.

وفي مايو 2024، تم تعيينه مدربا لنادي هيرينفين بداية من موسم 2024 ـ 2025 ليخوض أول تجربة تدريب في حياته الرياضية.