أعرب بشير التابعي، أسطورة نادي الزمالك، عن ضيقه الشديد من الأنباء التي خرجت لتؤكد اقتراب عودة أشرف بن شرقي من الانضمام للفريق الأبيض في الميركاتو الصيفي الحالي.

ودخل نادي الزمالك في مفاوضات جادة لاستعادة المغربي أشرف بن شرقي مجدداً لصفوف الفريق الأبيض، في صفقة انتقال حر، وذلك في ظل الرغبة في تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

ولعب بن شرقي في صفوف الزمالك في الفترة من 2019 حتى صيف 2022 قبل الرحيل لنادي الجزيرة الإماراتي لمدة موسم واحد، ثم الانضمام لصفوف الريان الصيف الماضي.

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وقال بشير التابعي في تصريحات تلفزيونية: "بن شرقي (زيرو) ولن يعطي الزمالك أي شيء، ولو جاء للزمالك سيكون كارثة كبيرة، ولم يقدم أي شيء بعد رحيله عن الزمالك، وسيحضر للفريق الأبيض بأموال أقل وستكون عليه ضغوط كبيرة، فلماذا يتم التعاقد معه؟".

وأضاف التابعي: "أحضروا لي لاعباً محترفاً خرج من ناديه ثم عاد إلى الفريق، وقدم أي شيء يذكر، وأيضا فريق الزمالك حاليا لا يضم اللاعبين أنفسهم الذين كان يقدمون مع بن شرقي الأداء الأفضل، وكان له دور معين سابقا، وهي فترة وانتهت".

وتابع: "نسبة نجاح بن شرقي حال عودته للزمالك ستكون 3%، لا أثق بأنه سيقدم شيئاً جديدً للفريق".

وخاض بن شرقي برفقة الزمالك 109 مباريات، سجل خلالها 41 هدفاً، وقدم 28 تمريرة حاسمة.

وحصد بن شرقي مع الزمالك طوال 3 مواسم، 6 ألقاب، بواقع لقبين لبطولة الدوري المصري الممتاز 2020-2021، 2021-2022، كأس مصر في موسم 2018-2019، 2020-2021، ولقب لكأس السوبر المصري السعودي موسم 2019-2020، ولقب لبطولة كأس السوبر الأفريقي 2019-2020.