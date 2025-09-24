أتمنى أن يرحل الخطيب.. تصريحات صادمة من أسطورة الأهلي المصري (فيديو)

أدلى محمد عمارة، أسطورة الأهلي المصري السابق، بتصريحات صادمة بشأن محمود الخطيب، رئيس النادي الأحمر الحالي، واحتمالية عودته في قراره الذي اتخذه سابقا بعدم نزول الانتخابات المقبلة.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي، دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد يومي 30 و31 أكتوبر المقبل، على أن يتضمن جدول الأعمال بند انتخاب مجلس إدارة جديد للنادي الأهلي لمدة 4 سنوات مقبلة.

وكان الخطيب أصدر بيانا سابقا أكد من خلال ابتعاده عن العمل الرياضي خلال الفترة المقبلة، مؤكدا عدم نزوله انتخابات مجلس الإدارة الجديد نظرا لسوء حالته الصحية التي تتطلب راحة طويلة الفترة المقبلة، وهو ما قابله أعضاء النادي بالرفض وطالبوه بإعادة التفكير في الأمر.

وذكرت تقارير إخبارية خلال الفترة الماضية أن الخطيب يدرس بالفعل التراجع عن قراره؛ إذ بدأ بتكوين مجلسه الجديد، والذي قد يشهد تواجد عناصر قوية مثل رجل الأعمال ياسين منصور ليكون نائبا له، وأيضا سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأحمر.

من جانبه، قال محمد عمارة في تصريحات تلفزيونية: "أنا نفسي التغيير داخل الأهلي، ومحمود الخطيب يتواجد منذ فترة كبيرة داخل ملجس الإدارة في مناصب مختلفة مثل عضو مجلس إدارة وصولا لرئيس النادي، ولكن عندما أرى أن صحته تتراجع والأطباء نصحوه بالابتعاد عن الإرهاق الحالي، ووجهة نظري إن عليه تسليم الراية كما فعلها من سبقوه، مثل حسن حمدي وصالح سليم، وهذه سنّة الحياة".

"أنا نفسي في التغيير ولازم الخطيب يمشي".. محمد عمارة يتحدث عن انتخابات الأهلي

وأضاف: "لكن فكرة أنني أعطي مجالا للتكهنات وهو يترك الناس للقيل والقال ويغلق الباب ويقول هل سيتواجد في الانتخابات أم لا، والأهلي لا يقف على لاعب أو رئيس ولكنه مسيرة شغالة بشكل صحيح، في النهاية يعلن الأمر رسميا، والانتخابات أمامها شهران، وما أعلمه أن الخطيب سيدخل الانتخابات ولكن الأمر يجب أن يتم إعلانه بشكل صريح".