الموعد والقنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الثاني وتونس

يستعد منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، المدير الفني، لخوض أولى مبارياته الودية استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب التي ستقام في قطر، بمواجهة قوية أمام تونس، مساء اليوم السبت.

ويستضيف منتخب مصر الثاني نظيره تونس، على أرضية ملعب هيئة قناة السويس في الإسماعيلية.

ويشارك منتخبا مصر وتونس في النسخة المقبلة من بطولة كأس العرب المقامة في قطر، التي تنطلق في 1 ديسمبر المقبل وتختتم بالمباراة النهائية في 18 من نفس الشهر.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب المصري مباراتين وديتين أمام تونس، اليوم، وأخرى في التاسع من شهر سبتمبر الجاري.

وتُعد هذه المباراة واحدة من أهم المحطات التحضيرية، حيث يسعى الجهازان الفنيان إلى الوقوف على جاهزية اللاعبين المحليين ودمج بعض العناصر المحترفة في التشكيل الأساسي قبل انطلاق البطولة الرسمية.

وأوقعت قرعة كأس العرب 2025 منتخب مصر في المجموعة الرابعة إلى جانب الإمارات والأردن، بالإضافة إلى الفائز من مواجهة الكويت وموريتانيا.

بينما تتواجد تونس في المجموعة الأولى، بجانب قطر، وسوريا أو جنوب السودان، وفلسطين أو ليبيا.

وكانت 9 منتخبات قد ضمنت تأهلها بشكل مباشر للبطولة بناءً على تصنيفها الدولي، فيما سيخوض 14 منتخبًا مباراة الملحق في نوفمبر، على أن يتأهل 7 منهم لدور المجموعات.

من المنتظر أن تنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الرابعة مساءً بتوقيت تونس، وتذاع عبر قناة "أون سبورت".