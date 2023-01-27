هدف رودريغو المارادوني في مرمى أتلتيكو مدريد (فيديو)
أحرز البرازيلي رودريغو مهاجم فريق ريال مدريد هدفًا رائعًا على طريقة "مارادونا" في شباك أتلتيكو مدريد خلال مواجهة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بين الفريقين مساء الخميس.
ويستضيف ملعب سانتياغو بيرنابيو، قمة كروية بين الغريمين ريال مدريد وجاره اللدود أتلتيكو مدريد.
ونجح البرازيلي رودريغو في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 79 بعد 10 دقائق من مشاركته كبديل، بعد مراوغته لمعظم لاعبي دفاع الآتلتي.
واستلم رودريغو الكرة من لوكا مودريتش ونجح في مراوغة لاعبي أتلتيكو مدريد ببراعة وسدد في الشباك.
وتأهل ريال مدريد إلى ربع النهائي بعد فوزه على كاسيرينيو بنتيجة 1-0 في دور الـ32 ثم تغلب على فياريال بنتيجة 3-2 في دور الستة عشر.
وصعد أتلتيكو مدريد بعد فوزه على ألمازان بنتيجة 2-0 في الدور التمهيدي الأول ثم تغلب على أرينترو بنتيجة 3-1 في الدور التمهيدي الثاني.
وتخطى أتلتيكو مدريد عقبة ريال أوفييدو في دور الـ32 بنتيجة 2-0 ثم فاز على ليفانتي بنفس النتيجة في دور الستة عشر.
وفاز ريال مدريد بلقب كأس الملك 19 مرة آخرها في موسم 2013 – 2014 مقابل 10 مرات حققها أتلتيكو مدريد آخرها في موسم 2012 – 2013.
وفاز ريال مدريد في آخر مواجهة ضد أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1 في الدوري الإسباني يوم 18 سبتمبر الماضي.
ولم يتقابل الفريقان في كأس الملك عام 2015 في دور الستة عشر وصعد أتلتيكو مدريد بعد الفوز بنتيجة 2-0 والتعادل بنتيجة 2-2.