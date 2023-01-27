هدف رودريغو المارادوني في مرمى أتلتيكو مدريد (فيديو)

وتأهل ريال مدريد إلى ربع النهائي بعد فوزه على كاسيرينيو بنتيجة 1-0 في دور الـ32 ثم تغلب على فياريال بنتيجة 3-2 في دور الستة عشر.

وصعد أتلتيكو مدريد بعد فوزه على ألمازان بنتيجة 2-0 في الدور التمهيدي الأول ثم تغلب على أرينترو بنتيجة 3-1 في الدور التمهيدي الثاني.

وتخطى أتلتيكو مدريد عقبة ريال أوفييدو في دور الـ32 بنتيجة 2-0 ثم فاز على ليفانتي بنفس النتيجة في دور الستة عشر.

وفاز ريال مدريد بلقب كأس الملك 19 مرة آخرها في موسم 2013 – 2014 مقابل 10 مرات حققها أتلتيكو مدريد آخرها في موسم 2012 – 2013.

وفاز ريال مدريد في آخر مواجهة ضد أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1 في الدوري الإسباني يوم 18 سبتمبر الماضي.

ولم يتقابل الفريقان في كأس الملك عام 2015 في دور الستة عشر وصعد أتلتيكو مدريد بعد الفوز بنتيجة 2-0 والتعادل بنتيجة 2-2.