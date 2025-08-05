أنشيلوتي يمنح نيمار "قبلة الحياة"

كشفت تقارير إخبارية قريبة من المنتخب البرازيلي أن نجم نادي سانتوس نيمار سيكون ضمن القائمة الجديدة للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي والتي ستلاقي تشيلي وبوليفيا في تصفيات كأس العالم 2026.

ولم يشارك نيمار (33 عاما) مع البرازيل منذ أكتوبر 2023 عندما خاض مباراة منتخب بلاده أمام أروغواي وتعرض إلى إصابة بقطع في الرباط الصليبي قلبت مسيرته الكروية رأسا على عقب وأجبرته على الراحة لأكثر من عام.

وغادر نيمار الهلال السعودي في شهر فبراير الماضي نحو فريقه الأم سانتوس، وكان على وشك العودة إلى منتخب السامبا مع المدرب السابق للبرازيل جونيور دوريفال إلا أن تعرضه للإصابة في الدوري البرازيلي تسبب في غيابه من جديد.

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وينتظر أن يشهد المعسكر المقبل للمنتخب البرازيلي توجيه الدعوة لنيمار، بعد أن قرر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، إعادته إلى المشاركات الدولية للمرة الأولى في عهده.

وقال فابريزيو رومانو، الصحفي الإيطالي الموثوق إن أنشيلوتي يخطط لاستدعاء نيمار لمعسكر البرازيل الشهر المقبل.

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وتبدو عودة نيمار سبه مؤكدة خصوصا أن المباراتين المقبلتين للمنتخب البرازيلي أمام كل من تشيلي وبوليفيا في شهر سبتمبر المقبل، ضمن الجولتين 17 و18 من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، لن تكون لها انعكاسات على حظوظ رفاق النجم رافينيا الذين تأهلوا رسميا للنهائيات.

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وغاب نيمار عن التجمع الأخير لمنتخب البرازيل، في يونيو الماضي، وهو المعسكر الأول للسيليساو تحت قيادة أنشيلوتي الذي تسلم مقاليد تدريب البرازيل بعد أسبوع عن رحيله عن ريال مدريد في مايو 2025.

وتأهلت منتخبات الأرجنتين والبرازيل وإكوادور رسميا لنهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.