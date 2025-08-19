معارضة إسبانية.. مفاجأة صادمة في ملف انضمام اسماعيل الغربي لمنتخب تونس

تلقى الاتحاد التونسي لكرة القدم ضربة موجعة في مساعيه للحصول على الجنسية الرياضية للاعب سبورتنغ براغا البرتغالي إسماعيل الغربي وضمه رسميا لمنتخب نسور قرطاج.

وبدأ الاتحاد التونسي لكرة القدم خلال شهر يوليو الماضي خطة لاستقطاب اللاعبين الحاملين للجنسية المزدوجة أو الجنسية المتعددة وضمهم للمنتخب الأول على غرار أسماء عدة سبق أن حملت ألوان نسور قرطاج بعد أن لعبت في منتخبات أوروبا طيلة انتمائها لفئات الشبان.

ووفقا لما أكدته مصادر قريبة من اتحاد كرة القدم، يواجه ملف ضم اسماعيل الغربي قبل المعسكر المقبل للمنتخب التونسي أوائل شهر سبتمبر 2025 بمواجهة ليبيريا ثم غينيا الاستوائية.

وينتظر أن تتواصل لجنة من الاتحاد التونسي لكرة القدم مع الاتحاد الدولي للحصول على الجواز الرياضي لإسماعيل الغربي في حال استمرت معارضة الاتحاد الإسباني.

ووفقا لمصدر قانوني، سيحصل الغربي على الجواز التونسي في غضون 30 يوما من طلب الاتحاد رسميا حتى في حال معارضة الاتحاد الإسباني.

ويحمل إسماعيل الغربي المولود في 10 أبريل 2004 جنسيات 3 دول وهي التونسية من جهة الأب والإسبانية من جهة الأم في حين أنه يحمل الجنسية الفرنسية بحكم أنه مولود في العاصمة باريس.

ولعب الغربي الذي تكون في باريس سان جيرمان حتى صعوده للفريق الأول في موسم 2022 ـ 2023، مع المنتخب الإسباني دون 19 عاما، واختار اللعب مع شبان "لاروخا" لتكون جنسيته الرياضية إسبانية.

وبعد أكثر من عامين، تواصل المدير الرياضي للمنتخب التونسي زياد الجزيري مع اسماعيل الغربي الذي يلعب حاليا مع سبورتنغ براغا البرتغالي، وحصل على موافقته على الانضمام لمنتخب تونس الأول خلال المعسكر المقبل.

وأكدت مصادر قريبة من منتخب نسور قرطاج أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم رفض منح نظيره التونسي "الجواز الرياضي" للاعب الوسط إسماعيل الغربي لتغيير جنسيته وبداية مشوار دولي جديد مع تونس.

وينتظر أن تندلع أزمة قانونية جديدة بين اتحادي كرة القدم في تونس وإسبانيا من أجل حصول الاتحاد التونسي على الجواز الرياضي للغربي.

وتنص قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على إمكانية تغيير اللاعب لجنسيته الرياضية قبل بلوغه 23 عاما، ولكن ملف تغيير الجنسية يستوجب تقديم الجواز الرياضي السابق والحصول على مواقفة اتحاد آخر منتخب حمل اللاعب ألوانه.

وتواجه تونس يوم 4 سبتمبر المقبل ليبيريا في الجولة السابعة من تصفيات منطقة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، ثم تواجه غينيا الاستوائية بعد 5 أيام.