هل أصيب لامين يامال بأخطر عيوب فينيسيوس جونيور؟ (فيديو)

كتب: نور الدين ميفراني

ظهر النجم الإسباني لامين يامال مهاجم برشلونة بمستوى لم يرق للتطلعات مع بداية الموسم الحالي رغم كونه قدم 3 تمريرات حاسمة وسجل هدفا في 3 مباريات بالدوري الإسباني.

أخبار ذات علاقة تبحث عن المال.. والدة لامين يامال تنقلب على صديقته نيكي

ويثير النجم البالغ من العمر 18 سنة المزيد من الجدل بتصرفاته خارج الملعب وعلاقاته النسائية وحفلاته الصاخبة، ويتخوف برشلونة من علاقته مع النجم السابق للفريق البرازيلي نيمار المعروف بسلوكه المتهور خارج الملاعب.

لكن النجم الإسباني وهو من أصول مغربية، لامين يامال، أصبح يثير الجدل داخل الملاعب أيضا حيث ظهر فيديو للمهاجم خلال مباراة رايو فاليكانو يتدخل بقوة على لاعب المنافس ويستفز الجماهير.

ويعتبر السلوك مشينا بالنسبة لنجم برشلونة وسبق أن تعرض البرازيلي فينيسيوس جونيور لانتقادات كبيرة بسبب نفس السلوك واستفزاز جماهير الفريق المنافس، وتعرض غالبا لاستقبال عدائي وهتافات عنصرية وصيحات استهجان.

أخبار ذات علاقة اعتراف مثير من لامين يامال بعد موقعة رايو فاييكانو

هل أصيب لامين يامال بأخطر عيوب فينيسيوس جونيور؟

الظاهر أن الموهبة متقاربة بين فينيسيوس جونيور ولامين يامال ويتميزان بالمراوغة واختراق دفاع الخصم وهو ما يضعهم في مواجهة منافسيهم في الملعب وضغط جماهير المنافس والدخول في صراع مع اللاعبين بسبب تعرضهم للضرب والتدخلات الخشنة.

ولم يكن لامين يامال سابقا يرد على استفزاز الجماهير ولا منافسيه في الملعب عكس نجم ريال مدريد .

لكن لكل شيء بداية ونجم برشلونة بدأ يرد على الاستفزازات باستفزازات مثلها وهو ما يضعه في مواجهة الجماهير والحكام مستقبلا وقد تؤثر على مستواه وتجلب له مشاكل مع الإعلام.