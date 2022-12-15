تصريحات نارية لرئيس النصر مسلي آل معمر ضد لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي (فيديو)

وقال آل معمر في تصريحات لقناة "SSC" الفضائية عن تأجيل مباراته مع الشباب: "استغربت من قرار لجنة المسابقات لعدة أسباب أبرزها أن هذا مخالف للوائح رابطة دوري المحترفين، ومخالف أيضًا للنظام الأساسي للرابطة".

وتابع رئيس النصر قائلًا: "قرار تأجيل مواجهة النصر أمام الشباب يفتقد المساواة في التعامل بين الأندية، سبق أن رفضت لجنة المسابقات طلبنا لتأجيل مباراتنا مع الفيحاء، التي كانت متزامنة مع مباراة مهمة بالدوري الإنجليزي، واشترطت موافقة الطرف الآخر".

واستطرد آل معمر حديثه مهاجمًا لجنة المسابقات: "رفضت اللجنة أيضًا تأجيل مباراتنا أمام الاتفاق إلى 16 يناير، بسبب مباراة باريس سان جيرمان، وعندما طلبنا عودة مباراة الاتفاق لموعدها الأساسي اشترطت أخذ موافقة رسمية من نادي الاتفاق، وبالفعل أرسل نادي الاتفاق خطابًا يفيد بموافقته على تعديل موعد المباراة".