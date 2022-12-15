تصريحات نارية لرئيس النصر مسلي آل معمر ضد لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي (فيديو)
شنَّ رئيس نادي النصر السعودي مسلي آل معمر هجومًا لاذعًا ضد لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، لتأجيلها بعض جولات مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين خلال الفترة المقبلة.
وأعلنت لجنة المسابقات، أمس الأربعاء، عن تأجيل مباراة النصر والشباب، ضمن منافسات الجولة الـ13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.
وقال آل معمر في تصريحات لقناة "SSC" الفضائية عن تأجيل مباراته مع الشباب: "استغربت من قرار لجنة المسابقات لعدة أسباب أبرزها أن هذا مخالف للوائح رابطة دوري المحترفين، ومخالف أيضًا للنظام الأساسي للرابطة".
وتابع رئيس النصر قائلًا: "قرار تأجيل مواجهة النصر أمام الشباب يفتقد المساواة في التعامل بين الأندية، سبق أن رفضت لجنة المسابقات طلبنا لتأجيل مباراتنا مع الفيحاء، التي كانت متزامنة مع مباراة مهمة بالدوري الإنجليزي، واشترطت موافقة الطرف الآخر".
واستطرد آل معمر حديثه مهاجمًا لجنة المسابقات: "رفضت اللجنة أيضًا تأجيل مباراتنا أمام الاتفاق إلى 16 يناير، بسبب مباراة باريس سان جيرمان، وعندما طلبنا عودة مباراة الاتفاق لموعدها الأساسي اشترطت أخذ موافقة رسمية من نادي الاتفاق، وبالفعل أرسل نادي الاتفاق خطابًا يفيد بموافقته على تعديل موعد المباراة".
وأضاف رئيس نادي النصر: "لجنة المسابقات الآن عدلت موعد مباراتنا أمام الشباب دون أخذ موافقتنا، ونحن نرفض ذلك لأنه دون سبب، وكما قلت، هذا مخالف للقانون بحسب المادة 9 الفقرة 1و 3 بأن النادي يلتزم بيومي راحة، والشباب حصل على 4 أيام، لذلك لا يوجد سبب مقنع لتعديل موعد المباراة. العرف يطبق على نادي النصر، وباقي الأندية لا".
وتساءل مسلي آل معمر: "لماذا لا تقبل طلباتنا أو نساوى بالآخرين؟ هذا لا يرضينا، قدمنا اعتراضنا لرئيس رابطة دوري المحترفين، وسنحافظ على حقوق النصر حتى آخر لحظة".
وعن صعوبة تلبية طلب النصر لحضور تحكيم أجنبي أمام الهلال بسبب الأعياد، قال مسلي: "مسألة أعياد رأس السنة لن تمنع الحكام واللاعبين من عملهم والحضور للتحكيم في الدوري السعودي، وأي حكم يتمنى الحضور للتحكيم بالدوري السعودي، فمباراتنا أمام الهلال أعتبرها أقوى ديربي في آسيا".
يذكر أن إدارة النصر رفضت في وقت سابق تأجيل مباراة فريقها أمام الشباب، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن لعدم وجود مبررات تستدعي ذلك بحسب وجهة نظرها.
كما أعلنت لجنة المسابقات أمس الأربعاء، عن تأجيل مواجهتي الاتحاد والشباب، والوحدة والفتح، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي إلى يناير المقبل.
وجاء التأجيل بناء على خطاب ناديي الاتحاد والوحدة، في ظل مشاركة مهاجم الاتحاد عبد الرزاق حمد الله مع منتخب المغرب في كأس العالم، وأيضًا منير المحمدي، حارس الوحدة.
وأشارت لجنة المسابقات إلى أن مباراة الاتحاد والشباب ستقام في 9 يناير ومباراة الوحدة والفتح بتاريخ 26 يناير المقبل ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي، كما تقرر أيضًا تعديل مواعيد عدد من مباريات الجولات 12 و13 و14.
وكان من المقرر أن تقام اليوم الخميس مباراة الشباب والاتحاد ضمن منافسات الجولة التاسعة، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الملز بالرياض.
وتستأنف منافسات دوري روشن السعودي بانطلاق الجولة التاسعة اليوم الخميس بعد توقف الدوري بسبب كأس العالم، بمواجهات ضمك والاتفاق، والخليج والفيحاء، والتعاون والعدالة.
ويحتل الشباب صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد مرور 8 جولات، برصيد 22 نقطة، وخلفه النصر برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الاتحاد، بينما يأتي الهلال في المركز الرابع برصيد 17 نقطة.