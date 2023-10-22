ميسي ينهي موسمه مع إنتر ميامي بالخسارة أمام شارلوت

أنهى الأرجنتيني ليونيل ميسي موسمه مع فريقه إنتر ميامي بالخسارة أمام نظيره شارلوت بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما، فجر الأحد، في إطار منافسات بطولة الدوري الأمريكي.

وكانت هذه المباراة هي الأخيرة لإنتر ميامي هذا الموسم في الدوري الأمريكي، حيث فشل في التأهل للجولة الفاصلة المحددة لهوية البطل.