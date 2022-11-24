كأس العالم 2022.. سونغ مدرب الكاميرون فخور "بأخيه الأصغر" إمبولو مهاجم سويسرا

عبر ريغوبرت سونغ مدرب الكاميرون عن فخره ببريل إمبولو ووصفه "بالأخ الصغير" رغم تسجيل هدف فوز سويسرا في مباراة المنتخبين على استاد الجنوب في المجموعة السابعة لكأس العالم، اليوم الخميس.

وسجل إمبولو المولود في العاصمة الكاميرونية ياوندي هدف الفوز في مرمى البلد الذي ولد فيه، في الدقيقة 48، لكنه رفض الاحتفال في المباراة التي تحسن فيها أداء سويسرا في الشوط الثاني.