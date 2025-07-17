أول تحرك رسمي من ليفربول لضم نجم ريال مدريد

كشفت تقارير إعلامية أن ليفربول دخل سباق التعاقد مع أحد نجوم ريال مدريد، المتاحين في الميركاتو الحالي.

وبعد إتمام صفقة التعاقد مع كاريراس، سيتحوّل تركيز ريال مدريد الآن إلى بيع اللاعبين، إذ لا يمكن للنادي التعاقد مع أي لاعب جديد قبل رحيل بعض الأسماء الحالية، ويُعد رودريغو غوس من أبرز المرشحين للمغادرة.

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وعاش رودريغو عامًا صعبًا في 2025، ولم تتحسن أوضاعه حتى بعد وصول تشابي ألونسو لتولي تدريب الفريق، فقد جلس على دكة البدلاء في جميع مباريات كأس العالم للأندية باستثناء واحدة، ومع قرب انضمام فرانكو ماستانتونو إلى الفريق الأول، قد تتضاءل فرصه في الحصول على دقائق لعب منتظمة الموسم المقبل.

هذا الوضع أثار شائعات قوية حول إمكانية رحيله، ومن المتوقع أن تُجرى محادثات بين اللاعب وإدارة ريال مدريد قريبًا، لتحديد ما إذا كان رحيله مطروحًا بالفعل.

وكشفت شبكة "ESPN" عن دخول ليفربول في منافسة قوية على الفوز بخدمات رودريغو هذا الصيف.

وأوضح التقرير أنه من المُحتمل تقديم النادي الإنجليزي مبلغ 100 مليون يورو لضم اللاعب.

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ويرتبط رودريغو بعقد مع ريال مدريد لمدة 3 سنوات قادمة حتى صيف 2028، لذلك لن يُفرط فيه النادي إلا بالحصول على مبلغ كبير.

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وشارك اللاعب مع ريال مدريد الموسم الماضي في 54 مباراة تمكن من تسجيل 14 هدفًا، وصناعة 11 هدفًا.