كان يريد ترك المعسكر.. كواليس مثيرة في ليلة "ضربة" ريبيرو لمحمد الشناوي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي المصري، عن كواليس مثيرة، وقعت قبل بداية مباراة الأهلي ومودرن سبورت في بداية مشوار الفريق في بطولة الدوري أمس السبت.
وسقط الأهلي في فخ التعادل أمام مودرن سبورت بنتيجة 2/2، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وشهدت المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، غياب محمد الشناوي قائد الأهلي، وجلوسه احتياطًيًا لصالح مصطفى شوبير، بناء على قرار المدرب خوسيه ريبيرو.
أكد مصدر داخل النادي الأهلي لـ"إرم نيوز" أن محمد الشناوي حارس الفريق يعيش حالة غضب شديدة، بسبب عدم الاعتماد عليه أساسيًا في المباراة الافتتاحية بالدوري أمام مودرن سبورت.
وقال المصدر إن الشناوي فوجئ بعدم مشاركته أساسيًا قبل المباراة بساعات قليلة.
وتابع أن الحارس الدولي كان في حالة غضب كبيرة، خاصة أن ريبيرو المدير الفني للفريق أكد له الاعتماد عليه في الفترة المقبلة.
وأضاف أن الشناوي كان يرغب في مغادرة المعسكر وعدم الجلوس على دكة الاحتياطي، ولكن محمد يوسف مدير الكرة نجح في احتواء غضب اللاعب.