الهلال السعودي يقترب من "صفقة ضخمة" للغاية

ونشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية تقريرًا، قالت فيه: إن نادي الهلال سيستغل التعثر المالي لبرشلونة، ويعرض عليه شراء أحد نجومه البارزين خلال الانتقالات المقبلة.

وقالت الصحيفة: "برشلونة تلقى عرضًا من نادي الهلال، لضم رافينيا، مقابل 100 مليون يورو شاملة المتغيرات".

وأضافت: "بيع رافينيا إلى نادي الدوري السعودي سيحل الأزمة الاقتصادية لبرشلونة، وهو ما يقوي موقف الهلال التفاوضي".

وتابعت: "إدارة برشلونة أبلغت رافينيا بأنها مضطرة لبيعه، وعلى الرغم من النادي سيحترم القرار الذي يتخذه، إلا أن الجناح البرازيلي سيقبل بالفعل إذا أدرك أنه سيستمر في الموسم المقبل احتياطيًا".

واختتمت الصحيفة تقريرها بأن بيع اللاعب البرازيلي إلى نادي الهلال، سيعزز فرصة برشلونة في عقد صفقات قوية، لتفادي الوقوع في مخالفة اللعب المالي النظيف".