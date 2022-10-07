تغريم مانشستر سيتي لاقتحام جمهوره الملعب بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي

غرّم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم نادي مانشستر سيتي 260 ألف جنيه إسترليني (288808 دولارات)، اليوم الجمعة، بسبب تصرفات مشجعيه عند الاحتفال بالتتويج بلقب الدوري الممتاز باقتحام الملعب بعد الفوز على أستون فيلا.

وحوَّل سيتي تأخره بهدفين إلى فوز 3-2 على فيلا ليقتحم الجمهور المتحمس أرض استاد الاتحاد.

وتعرض حارس فيلا روبن أولسن لهجوم خلال الاحتفالات بعد اللقاء، ونشر سيتي اعتذارًا وفتح تحقيقًا في الواقعة.

كما اتهمت شرطة مانشستر الكبرى شخصين بإلقاء ألعاب نارية واقتحام الملعب.

وذكر الاتحاد الإنجليزي في بيان: "أقرَّ النادي بالإخفاق في التأكد من أن جمهوره، وكل من يزعم بأنه من المشجعين أو المنتمين، تصرفوا بشكل منضبط وامتنعوا عن اتباع سلوك عنيف أو للتهديد أثناء التعدي على أرض الملعب عقب صفارة النهاية".

وغرم الاتحاد الإنجليزي نادي إيفرتون 300 ألف جنيه أسترليني، الأسبوع الماضي، بسبب واقعتي اقتحام من مشجعيه خلال الفوز على كريستال بالاس، في الموسم الماضي، بجانب اشتباك بين مشجع لإيفرتون وباتريك فييرا مدرب بالاس.