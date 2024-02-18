جيسوس: الهلال يستطيع المنافسة في الدوريات الخمسة الكبرى

تصريحات جيسوس جاءت بعد أن تغلب الهلال على ضيفه الرائد (3-1)، اليوم الأحد على ملعب المملكة أرينا، في إطار الجولة 20 من دوري روشن السعودي.

مدرب الرائد عقب المباراة قال إن الهلال باستطاعته المنافسة في دوري أبطال أوروبا بعد تواجد مجموعة مميزة من اللاعبين مع الفريق.

وردًا على هذه التصريحات قال جيسوس: "أنا سعيد بما عكسه عملي من ثناء مدرب الرائد أو غيره".

وأضاف: "أتفق معه وأعتقد أن فريقي باستطاعته المنافسة في أي دوري من الخمسة دوريات الأقوى عالميًا".